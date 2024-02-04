Google, beğenilen özelliğinin fişini çekti

Google, Arama sayfalarında uzun zamandır kullandığı Önbelleğe Alınmış Sayfalar özelliğini bir anda kaldırma kararı aldı. Tabii ki alınan bu karar, pek hoşa gitmedi.

Google'ın arama sorumlusu, Google Arama'nın önbellek bağlantıları adı verilen ve web sayfalarının en son dizine eklenme anındaki anlık görüntüsünü sunan özelliğini kullanımdan kaldırdıklarını duyurdu.

Danny Sullivan, bu kararı "Çoğu zaman sayfa yüklemeye güvenemediğiniz eski zamanlarda insanların sayfalara erişmesine yardımcı olmayı amaçlıyordu. Ancak günümüzde işler büyük ölçüde iyileştiği için bu özelliğin artık gereksiz olduğuna karar verdik" diyerek açıkladı.

Çok kullanılan o özellik kaldırıldı

Ancak önbellek bağlantıları günümüzde yalnızca web sayfası yedeklemesinden daha fazlasını sağlıyordu. Birçok kişi, bir sitenin gerçekliğini ve doğruluğunu kontrol etmek için bu hizmete güveniyor ve SEO yöneticileri, sayfalarını hatalara karşı kontrol etmek için bu özelliği kullanıyordu. Bazı kullanıcılar, bir web sitesinin yakın zamanda güncellenip güncellenmediğini, bilgilerin eklenip kaldırıldığını görmek için önbelleği kullanıyordu. Ayrıca, önbelleğe alınan bir sayfa, bölgenizde coğrafi olarak engellenen bir siteyi ziyaret etmenizi sağlayabiliyordu.

Sullivan'ın duyurusuna yapılan yorumların neredeyse hiçbiri olumlu değildi. Sullivan, gelecekte Google'ın Bu Sonuç Hakkında bölümüne, önceden önbellek bağlantısı düğmesinin bulunduğu yere İnternet Arşivi'ne bağlantılar ekleyebileceklerini belirtti.

Ancak, bu bağlantıların büyük miktarda trafiği İnternet Arşivine yönlendirebileceği ancak şu anda kesin bir adım olmadığı belirtiliyor. Sullivan, "Söz vermiyorum. Onlarla konuşmalıyız, her şeyin nasıl ilerleyeceğini görmeliyiz - benim çok daha üzerimdeki insanları da içeriyor. Ama genel olarak iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde yazdı.