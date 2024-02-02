Google, ChatGPT rakibi Bard'ın ismini değiştiriyor

Google, ChatGPT rakibi Bard'ın ismini değiştiriyor
Google, yapay zekâ destekli sohbet botu Bard'ın ismini değiştirme kararı aldı. Peki Bard'ın yeni ismi ne olacak? İşte detaylar...

Google'ın üretken yapay zekâ teknolojileri için "Bard" ismini "Gemini" olarak değiştirmeye karar verdiği dikkat çekici bir gelişme. Bu isim değişikliği, Google'ın yapay zekâ odaklı hizmetlerini tek bir çatı altında toplama amacını yansıtıyor. "Gemini" ismi, Google'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu geniş yapay zekâ dil modeline verdiği isimle örtüşüyor.

Bard'ın ismi değişiyor

Uygulama araştırmacıları, Google uygulamasının kodlarında "Bard" yerine "Gemini" ibaresinin kullanıldığını keşfetmişlerdi. Ayrıca, hizmetin web uygulaması ve internet sitesinin kodlarında da bu isim değişikliğine dair bilgilere ulaşıldı. Ancak henüz isim değişikliğinin tamamlanma süreci ve "Bard" isminin ne zaman tarihe karışacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Google'ın bu kararı, genel olarak her hizmete özel isim veren bir marka olmasından dolayı şaşırtıcı bulunabilir. Ancak bu kez alınan karar, daha derli toplu bir isimlendirme stratejisinin benimsendiğini gösteriyor. Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Asistan gibi önceki adlandırmalar yerine tek bir isim altında toplanması, kullanıcılar için daha tutarlı bir deneyim sunabilir.

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