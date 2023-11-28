Google Chrome, eski Android telefonlara destek vermeyi bırakacak

Google Chrome, eski Android telefonlara destek vermeyi bırakacak
Google Chrome ve Takvim, yakın zamanda gelecek olan yeni güncellemeyle beraber Android Nougat işletim sistemine sahip cihazlardaki desteklerini sonlandırma kararı aldı.

Google, popüler tarayıcı uygulaması Chrome ve takvim uygulamasında eski Android işletim sistemine sahip cihazlara olan desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Eski Android sürümlü cihazlara Google Chrome desteği bırakıyor

Chrome'un 120. versiyonu ile birlikte Android 7.1 ve daha eski işletim sistemlerine sahip cihazlarda tarayıcı desteğinin sona ereceği belirtiliyor. Benzer şekilde, Google Takvim'in belirli bir versiyonu ile eski Android sürümlerine olan desteği kesilecek.

Bu değişiklik, Android 7.1 kullanıcılarını doğrudan etkilese de, bu işletim sistemini kullanan aktif Android kullanıcılarının oranının düşük olduğu belirtiliyor. Haziran 2023 raporlarına göre, aktif Android işletim sistemine sahip kullanıcıların yüzde 3'ü Android 7.1 kullanıyor ve daha eski işletim sistemlerini kullananların oranı yüzde 5.

Bu değişiklikle birlikte, Chrome ve Takvim kullanıcıları, tarayıcı ve takvim uygulamalarının en güncel özelliklerinden yararlanabilmek ve gelecekteki güncellemeleri alabilmek için cihazlarını güncellemeye teşvik ediliyor. Android işletim sistemi üreticileri de genellikle eski işletim sistemlerine güncelleme sağlamamaktadır, bu nedenle kullanıcılar için cihazlarını güncellemek daha iyi bir seçenek olabilir.

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