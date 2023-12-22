Google Chrome, şifrelerinizin çalınıp çalınmadığı konusunda anlık olarak sizi uyaracak

Google Chrome, şifrelerinizin çalınıp çalınmadığı konusunda anlık olarak sizi uyaracak
Google Chrome'un çalınmış şifreleri tespit etmeye yarayan "güvenlik kontrolü" özelliği, otomatikleşiyor. Böylelikle kullanıcılar, güvenlik risklerine karşı aktif olarak korunacaklar.

Google, uzun bir süre önce başlattığı "güvenlik kontrolü" özelliğini daha da güçlendirmeye karar verdi. Google Chrome üzerinden sunulan bu özellik, kullanıcılara geniş kapsamlı bir internet taraması yapma ve çalınmış şifrelerini tespit etme imkanı tanıyordu.

Yenilik, güvenlik kontrolü özelliğinin otomatik olarak arka planda sürekli olarak çalışmasını içeriyor. Bu sayede kullanıcılar, sürekli aktif bir güvenlik katmanına sahip olacaklar ve en küçük bir güvenlik sorununu anında tespit edebilecekler. Daha önce manuel olarak çalıştırılabilen güvenlik kontrolü, artık otomatik modda daha fazla ön plana çıkacak.

Kullanıcılar, sağ üst köşede bulunan üç noktalı menüye tıklayarak doğrudan güvenlik kontrolü bölümüne erişebilecekler. Bu güncelleme ile birlikte, güvenlik kontrolü sadece çalınmış şifreleri değil, aynı zamanda potansiyel olarak zararlı Chrome eklentilerini de tespit edecek. Ayrıca, Google Chrome güncellemeleri yapılmadığında kullanıcılara uyarı gönderilecek. Tüm bu özelliklere ek olarak, kullanıcılar artık site izinleriyle ilgili bilgilendirmeler alacaklar.

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