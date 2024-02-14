Google, dolandırıcı uygulamalara karşı yeni tedbirleri test ediyor

Geçtiğimiz yıl Android uygulamaları açılırken uygulamaları taramaya başlayan Google, şimdi de gelişmiş finansal dolandırıcılık önleme sistemini test etmeye başladı.

Google, kullanıcıları dolandırıcı uygulamalardan korumak amacıyla yeni tedbirlerini test ettiğini duyurdu.

DOLANCIRILARA KARŞI TEDBİRLER, TEST EDİLİYOR

Google'ın yeni sistemi, uygulamaların izinlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek özellikle RECIEVE_SMS (SMS al), READ_SMS (SMS oku), BIND_Notifications (Bildirimleri bağla) ve Erişilebilirlik izinleri gibi finansal dolandırıcılık uygulamalarını tespit edecek. Google'ın verilerine göre, bu tür erişim taleplerinin yüzde 95'i dış kaynaklardan geliyor.

Yeni sistem, Google Play servisleri üzerinden kullanılabilecek ve ilk olarak önümüzdeki haftalarda Singapur'da test edilecek. Zararlı bir uygulama kullanıldığında, "Uygulama Play Protect tarafından engellendi" uyarısı gösterilecek ve ekran üzerinde "Bu uygulama hassas bilgilere erişebilir. Bu, kimlik hırsızlığı veya finansal dolandırıcılık riskini artırabilir." şeklinde bir açıklama yer alacak.

Google, bu yeni sistemin test edilmesi için Singapur Siber Güvenlik Ajansı ile iş birliği yaptığını ve uygulamanın daha önce Singapur yönetimi tarafından test edildiğini belirtti. Sonuçların titizlikle takip edileceği vurgulanırken, kullanıcı rehberleri de güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte, potansiyel uygulama sorunlarının nasıl çözüleceği ve gerektiğinde yasal işlemlerin nasıl yapılacağı gibi bilgiler de rehberlere eklendi. Ayrıca, Play Protect'in gerçek zamanlı tarama özelliğinin şimdiye kadar Hindistan, Tayland, Singapur ve Brezilya'da 515 bin yeni zararlı uygulamayı tespit ettiği ifade edildi.