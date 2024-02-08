Google, en köklü arama özelliğini kaldırdı! Sebebi, güvenlik endişesi mi ?

Google, başta SEO çalışanların kullandığı önbellek özelliğini kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Google, son yıllarda yaptığı yenilikler ve güvenlik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, zaman zaman güvenlik uğruna bazı beğenilen ve alışılmış özellikleri kaldırmasıyla da gündeme geliyor. Son olarak, cache özelliğini kaldırması da bu duruma bir örnektir.

CACHE, NE İŞE YARIYORDU?

Cache özelliği, internet sitelerini Google'ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan bir özellikti. Bu özellik, Google'ın en eski ve en popüler özelliklerinden biriydi ve başlangıçta insanlara sayfalara daha hızlı erişim sağlamak için kullanılıyordu. Ancak zamanla, SEO kontrolleri, sayfa güncellemelerini izleme gibi ufak faydalı işler için de kullanılmaya başlandı.

CACHE NEDEN KALDIRILDI?

Ancak, son güncellemeyle birlikte, Google'ın cache özelliğini kaldırması birçok kişiyi endişelendirdi. Özellikle SEO uzmanları, bu hamleye tepki gösterdi. Google tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin güvenlik problemleri ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Google'ın bu kararı, Internet Archive'daki aramalara bu özelliğin aktarılması gibi alternatif çözümler üzerine düşündürdü. Ancak, bu hamlenin büyük bir trafiği oraya çekebileceği için kesin bir çözüm olmadığı ifade edildi.

Özellikle, Search Console kullananlar kendi sayfalarında URL inceleme aracıyla bilgileri görebilecekler. Danny Sullivan tarafından yapılan açıklamada, Google'ın bu değişikliğe güvenlik nedenleri ve teknolojik gelişmeler ışığında ihtiyaç duyulmamasıyla yanıt verdiği belirtildi.