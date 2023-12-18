Google geliştirdi! Çapraz uygulama silme özelliği geldi

Google geliştirdi! Çapraz uygulama silme özelliği geldi
Google, uygulama mağazası için yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Bu yeni özellikle birlikte, A cihazındaki uygulamaların B cihazından da silinebilmesi mümkün olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemli cihazlar için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, kullanıcılara Google Play Store üzerinden bir uygulamayı birden çok cihazdan silme imkanı tanıyacak. Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik, kullanıcılara bir sekme aracılığıyla oturum açtıkları tüm cihazlarda yüklenen uygulamaları görüntüleyip kaldırma olanağı sağlayacak.

Bir uygulamayı birden çok cihaza yüklemek de silmek de mümkün

Google Play Store'da bir uygulamayı birden çok cihaza yüklemek mümkün olduğu gibi, yeni özellik sayesinde bu işlemi geri almak da mümkün olacak. Kullanıcılar, profil sayfalarına girdiklerinde farklı cihazlarda yüklenen uygulamaları görebilecek ve istedikleri uygulamayı istedikleri cihazdan kaldırabilecekler.

Google'ın bu özelliği geliştirme sürecinde olduğu için henüz ne zaman kullanıcılara sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra akıllı TV'ler ve saatler gibi cihazlarda da kullanılabilir olması beklenen bu özellik, Google Play Store üzerinden uygulama yönetimini daha kullanıcı dostu hale getirecek.

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