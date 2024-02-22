Google Gemma tanıtıldı Google Gemma nedir, ne işe yarıyor?

Google Gemma tanıtıldı Google Gemma nedir, ne işe yarıyor?
Google'ın yeni açık kaynaklı yapay zeka modeli Gemma tanıtıldı. Gemma, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olacak. İşte detaylar...

Teknoloji devi Google, Gemma adını verdiği yeni bir yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, Gemma'nın, Gemini yapay zeka modellerini oluşturmak için kullanılan teknolojiyle geliştirildiğini ve açık kaynak olmasıyla geliştiricilere büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Gemma'nın yanı sıra, şirket ayrıca Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti'ni de duyurdu. Bu araç seti, yapay zeka geliştirmek isteyenlere yönelik bir hata ayıklama aracı ve Google'ın en iyi uygulamalarını içeren bir kılavuz sunuyor.

GEMMA'NIN FARKI NE?

Gemma, iki farklı boyutta sunuluyor: Gemma 2B ve Gemma 7B. Her iki boyut da önceden eğitilmiş ve geliştiricilerin dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarında kullanabileceği kadar hafif. Google, Gemma modellerinin birçok benchmark testinde diğer modellere göre daha başarılı olduğunu belirtti.

Gemma modelleri, güçlü ve güvenli bir şekilde eğitilmiş durumda. Google, modeli eğitirken kişisel verileri gizlemek için otomatik teknikler kullandığını ve Gemma'nın sorumlu davranışlar sergilemesini sağlamak için insan geri bildirimlerine dayalı takviye öğrenimini kullandığını açıkladı.

Google, Gemma'nın çeşitli uygulamalar için daha fazla çeşidini sunmayı planladığını belirtti. Ancak, şu anda Gemma modelleriyle çalışmak isteyenler, Kaggle veya Google Cloud üzerinden modellere erişebilirler.

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