Google, gizli sekmedeki kullanıcı kayıtlarını silecek

Google'ın gizlilik politikalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'deki bir uzlaşma anlaşması çerçevesinde, Google'ın gizli sekmedeki kullanıcı kayıtlarını silmeyi kabul etmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Google, ABD'deki bir uzlaşma anlaşmasında gizli sekmedeki kullanıcı kayıtlarını silmeyi kabul etti. 2020 yılında başlayan bir toplu davanın sonucunda, Google'ın gizli modda gezinirken bile kullanıcıların verilerini topladığı iddialarına ilişkin uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma kapsamında, Google'ın kullanıcıların gizli sekmedeki kayıtlarını silmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

Google, beş yıl boyunca uygulamayı kabul etti

Şirketin, topladığı "yüz milyarlarca" özel tarama veri kaydını silmeyi kabul ettiği bildirildi. San Francisco'daki federal mahkemede sağlanan uzlaşma anlaşmasına göre, Google, bu şartları beş yıl boyunca uygulamayı kabul etti. Veri silme işleminin ABD dışında da geçerli olacağı ifade edildi.

Google sözcüsü Jorge Castaneda, yaptığı açıklamada, "Her zaman haksız olduğuna inandığımız bu davayı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Castaneda, şirketin herhangi bir tazminat ödemeyeceğini belirtirken, "Hiçbir zaman bir bireyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir şekilde kişiselleştirme için kullanılmamış eski teknik verileri silmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.