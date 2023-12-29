Google, Gizli Sekmeleri izlediği için 5 milyar dolar ödeyecek

Google, 2020'de açılan "Gizli Sekme" davasında anlaşma yolunu seçti. Taraflar, 5 milyar dolarlık tazminat üzerinde anlaştı.

Google, ABD'de açılan ve 2020 yılından beri devam eden bir dava ile karşı karşıya. Şirkete yöneltilen suçlama, 'Gizli Sekme' özelliği ile ilgili. İddialara göre, Google bu modu kullanan kullanıcılardan bile veri topluyor. Kullanıcılar, gizli modu genellikle verilerinin toplanmaması için kullanıyorlar. Google ise topladığı verilerin içerikler, ürünler, pazarlama ve performans değerlendirmesi ile ilgili olduğunu savunuyor.

Gizli sekmeleri takip ettiği için 5 milyar dolar ödeyecek

Google, dava sürecinde Gizli Sekme modundaki kullanıcılardan veri topladığını inkâr etmedi, ancak topladığı verilerin içeriğinin belirli alanlarla sınırlı olduğunu belirtti. Şirket, kullanıcıların bu durumun farkında olduklarını iddia ediyor. Ancak bu konudaki anlaşmazlık devam ediyor ve Google, meseleyi kapatmak için mahkemeye 5 milyar dolarlık bir tazminat önerdi.

Anlaşma şartları doğrultusunda, Alphabet (Google'ın ana şirketi) 5 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak bu anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Şubat 2024'e kadar tarafların resmi bir anlaşma metni sunmaları bekleniyor.

Google Chrome kullanıcıları, Gizli Sekme özelliğini kullanırken ana ekranda çıkan uyarılarda, tarayıcının tarama geçmişi, çerezler ve site verilerini kaydetmeyeceği, ancak web site yöneticileri, okullar veya işletmelerin etkinlik takibi yapabileceği belirtiliyor. Davacı taraf ise bu durumu kabul edilemez buluyor ve izin verilmemesi gerektiğini savunuyor.