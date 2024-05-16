Google, hands-free teknolojisini geliştiriyor

Google, Project Gameface'i duyurarak, kullanıcıların bilgisayar imlecini baş ve yüz hareketleriyle kontrol etmelerini sağlayan bir teknolojiyi tanıttı.

Google, geçen yılki Google I/O geliştirici konferansında, kullanıcıların bilgisayarın imlecini baş hareketleri ve yüz hareketleriyle kontrol etmelerini sağlayan "hands-free gaming mouse" Project Gameface'i duyurmuştu. Bu yıl, şirket, Project Gameface için daha fazla kodu açık kaynaklı hale getirdiğini ve geliştiricilerin bu teknolojiyi kullanarak Android uygulamaları oluşturmasına olanak sağladığını açıkladı.

Project Gameface ile Android'i ellerinizi kullanmadan kontrol etmenizi sağlayacak

Bu araç, sanal bir imleci kontrol etmek için kullanılan yüz ifadelerini ve baş hareketlerini takip etmek için Android telefonun ön kamerasını kullanıyor. Örneğin, bir kullanıcı ekran üzerindeki öğeleri "seçmek" için gülümseyebilir veya bir Android telefonun ana ekranına dönmek için sol kaşını kaldırabilir. Ayrıca, kullanıcılar her bir ifade için eşikler veya hareket boyutları ayarlayabilir, böylece belirli bir fare eylemini tetiklemek için ifadelerinin ne kadar belirgin olması gerektiğini kontrol edebilirler.

Project Gameface'in geliştirilmesinde, kas distrofisine sahip olan oyun yayıncısı Lance Carr ile birlikte çalışıldı. Carr, oyun oynamak için başını takip eden bir fare kullanıyordu ancak bu sistem, onun ekipmanlarını yok etmeden önce bir yangın evini kullanmak için ideal değildi. Project Gameface'in ilk sürümü oyun oynamaya odaklanmış olsa da, yüz ifadelerini tespit etmek için bir web kamerası kullanıyordu ve daha birçok potansiyel kullanım alanı olduğu öngörülüyordu.

Google, Project Gameface'in Android sürümünün geliştirilmesinde engelli kişileri destekleyen Incluzza adlı Hintli bir kuruluşla işbirliği yaptı. Bu işbirliği, projenin engelli kişilerin eğitimlerini ilerletmelerine, arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha kolay iletişim kurmalarına ve çevrimiçi iş bulmalarına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenme fırsatı verdi. Google, projenin açık kaynak kodunu GitHub'da yayınladı ve daha fazla geliştiricinin "yeni deneyimler oluşturmak için bundan yararlanacağını" umuyor.