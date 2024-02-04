Google Haritalar'a yapay zeka geliyor

Google Haritalar, yeni çalışmalar sonucunda bazı üretken yapay zeka özelliklerine kavuşacak. Sohbet botuna sorular sorarak yeni yerleri bulmanıza ve keşfetmenize olanak tanınacak.

Google, Jeneratif Yapay Zeka partisine geç kalmış olabilir, ancak Jeneratif Yapay Zeka ile ürünlerine bazı anlamlı iyileştirmeler getiriyor. Geçen yıl Google Bard chatbot'unu piyasaya süren şirket, Google Maps deneyimini Generative AI ile geliştiriyor. Bu yeni yapay zeka özellikleri şu anda yalnızca ABD'deki Yerel Rehberlerde kullanıma sunuluyor.

Google Haritalar bazı Üretken Yapay Zeka özelliklerine kavuşuyor

Google, Android için Google Haritalar'a biraz Üretken Yapay Zeka getirdiğini duyurdu. Uygulama içindeki sohbet botuna bir soru sorarak yeni yerler bulabilir ve keşfedebilirsiniz; o da size uygun sonuçlar sunacaktır. Sorularınız garip bir şekilde spesifik olabilir ve tüm gereksinimlerinizi içerebilir ve Google birkaç saniye içinde eşleşen sonuçlarla size geri dönmeyi hedefliyor.

Tüm sonuçlar, o yerin fotoğraflarını, genel puanlarını ve insanların son zamanlarda o yer hakkında neler söylediklerini içeren yeni bir düzende karşınıza gelecek. Dahası, uygulamaya soru sormaya devam edebilirsiniz ve uygulama bağlamları hatırlayacak, böylece her seferinde orijinal sorunuzu girmenize gerek kalmayacak.

Şirket, Yerel Rehberler özelliğindeki Üretken Yapay Zeka denemesinin, Google'ın ilk kullanımından birçok şey öğreneceği için gelecekte Google Haritalar'a daha geniş bir şekilde gelecek olan şey olarak hizmet edeceğini söylüyor.