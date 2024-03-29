Google Haritalar'a yeni özellik geliyor! Bu yeni özellik herkesin çok işine yarayacak

Google Haritalar'ın seyahat planlarını kolaylaştırmak için getirdiği yeni özellikler, kullanıcıların deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor.

Google, seyahat planlarını kolaylaştırmak ve içerik önerilerini geliştirmek amacıyla Google Haritalar'a yeni özellikler eklediğini duyurdu. Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar yeni bir şehir aradıklarında, Haritalar topluluğu ve seyahat siteleri tarafından oluşturulan mekanlar ve gidilecek yerler için önerilen listeleri görebilecekler.

Topluluğun sürekli olarak sevdiği yerleri gösterecek

Google Haritalar, halkın bölgeye olan ilgisine göre Trending, Top ve Hidden Gem başlıklı restoran listeleri oluşturacak. Trend listesi, son zamanlarda popülerliği artan yerleri haftalık olarak güncellerken, en iyiler listesi, topluluğun sürekli olarak sevdiği yerleri gösterecek.

Bu yeni özellikler ABD ve Kanada'da 40'tan fazla şehirde kullanıma sunulacak ve önümüzdeki aylarda Haritalar topluluğundan gelen en iyi listeler öne çıkarılacak. Bu duyurunun yanı sıra, Google geçtiğimiz günlerde 2023 yılında Arama ve Haritalar'da yapılan 170 milyondan fazla sahte yorumu temizlediğini açıkladı.

Ayrıca, Google Haritalar'a yapay zeka gücü ekleyerek, bir yeri aradığınızda önemli bilgileri bir bakışta göstermeyi hedefliyor. Haritalar'da bir yeri açtığınızda, yapay zeka sayesinde önemli detayları hızlıca görebilecek ve insanların o yer hakkında sevdikleri şeyleri özetleyen fotoğraflar ve yorumlarla bilgi alabileceksiniz. Bu yeni özellikler, kullanıcıların seyahat planlarını daha kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.