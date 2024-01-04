Google Haritalar'da 3 boyutlu dönem başlıyor

Google Haritalar'da 3 boyutlu dönem başlıyor
Google Haritalar uygulamasına yeni özellikler geliyor. Bu yeni özellikle birlikte navigasyon sırasında binaların 3D gösterilmesi mümkün olacak.

Google Haritalar'ın mobil uygulaması ve Android Auto'daki navigasyon uygulaması için yapılan yeni testler, 3 boyutlu binaların yol tarifleri sırasında desteklenmeye başlanabileceğini gösteriyor. Google Haritalar, zaten 3 boyutlu bina desteğine sahipti, ancak bu özellik navigasyon sırasında kullanılamıyordu.

Google Haritalar, binaları 3 boyutlu gösterecek

Şimdi yapılan testler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor. Ancak bu özelliğin varsayılan olarak etkin olmayacağı, kullanıcıların katman butonuna dokunarak 3D seçeneğini etkinleştirmeleri gerekeceği belirtiliyor. Bu özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair Google'dan henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

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