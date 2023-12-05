Google Haritalar'da kiralık ev dönemi başlıyor! Sarı site buna çok üzülecek

Google Haritalar'a eklenen turizm odaklı yeni bir özellikle birlikte artık günlük kiralık evler ve bungalov gibi turistik amaçlı yapılar, haritalar üzerine eklenebilecek.

Google Haritalar, kullanıcılara kiralık mülkleri ve tatil konaklama yerlerini ekleyerek bu lokasyonların haritalarda işaretlenmesini sağlayan yeni bir özellik ekliyor. Kiralık Lokasyon özelliği, kullanıcıların turistik bölgelerdeki kiralık evleri, odaları veya diğer konaklama birimlerini listeleyebilmelerine imkan tanıyacak.

Google Haritalar üzerinde fiyatlar gösterilecek

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar kiralık lokasyonlarını Google Haritalar üzerinde belirleyebilecek ve bu konaklama birimlerini listeleyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilecek. Kullanıcılar, konaklama birimlerinin fiyat bilgilerini, kaç kişiyi ağırlayabileceğini ve mülkün görsellerini ekleyebilecekler.

Google Haritalar'da Kiralık Lokasyonlar, Accomodation (Konaklama) olarak listelenecek ve her bir konaklama birimi için özel bir tanımlayıcı olacak. Bu tanımlayıcı, mülkün adı veya adresinden bağımsız olarak benzersiz olacak, böylece mülkün adı veya sahibi değişse bile tanımlayıcı sabit kalacak.

Kiralık Lokasyonlar, kullanıcıların daha fazla bilgiye ve görsel materyale erişimini sağlayarak tatil planlamalarını kolaylaştıracak. Bu özellik, kullanıcıların kiralık konaklama birimlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde bulmalarına yardımcı olacak.