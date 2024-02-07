Google Haritalar'dan, herkesi mutlu edecek yeni özellik!

Google Haritalar, herkesi sevindirecek bir özelliği duyurdu. Dağıtım aşamasındaki özellik, yakında tüm kullanıcılara ulaşacak.

Google'ın popüler navigasyon uygulaması Haritalar, kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. Artık Android ve iOS platformlarında kullanılabilir olan bu güncelleme ile, kullanıcılar gidecekleri yerin hava durumu ve hava kalitesi bilgisine kolayca erişebilecekler. Dağıtım aşamasındaki bu yenilik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.

12 SAATLİK TAHMİNLERE ERİŞİM İMKANI SUNACAK

Google Haritalar'ın yeni özelliği, uygulamanın ana sayfasında kullanıcıları karşılıyor olacak. Sol üst köşede bulunan küçük bir kutucuk, hava durumunu ve hava olaylarını gösteriyor olacak. Bu kutucukta sıcaklık ve hava koşulları anlık olarak görüntülenebilecek. Ayrıca, hava kalitesi indeksinin aktif olduğu bölgelerde, kullanıcılar bu konuda da bilgilendirme alacaklar.

Yeni özellik, kullanıcılar tarafından dokunulduğunda, bölgedeki hava durumuyla ilgili 12 saatlik tahminlere erişim imkanı sunacak. Daha detaylı bilgi isteyen kullanıcılar ise "weather.com" adresine, yine aynı kutucuk üzerinden ulaşabilecekler.

Google Haritalar'ın sunduğu bu yeni özellik sadece bununla sınırlı değil. Sağ üst köşede bulunan "Katman" seçeneğine dokunan kullanıcılar, hava kalitesi indeksi verilerini harita üzerinde görebilecekler. Ancak bu özelliğin Türkiye'de henüz mevcut olmadığını belirtmek gerekir. Kontrollerimiz sonucunda, özelliğin bazı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'da yaygınlaşmış olduğunu gözlemledik.

Google Haritalar'ın yeni özelliği hala dağıtım aşamasında olduğundan, kullanıcılar hemen erişim sağlayamayabilirler. Ancak bu durumun kısa bir süre içinde değişmesi bekleniyor.