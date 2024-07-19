Google Haritalar'dan trafiği azaltacak yeni özellik

Google Haritalar, yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı.

Dünyanın en popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar, sürücülerin aktif olarak kullanmaları halinde trafiği azaltma potansiyeline sahip yeni bir özellik yayınladı. Bu yeni özellik sayesinde sürücüler, yolda meydana gelen olayları anında birbirleriyle paylaşabilecekler.

Kaza, yol çalışması, yavaşlama, kapalı şerit, yolda duran araç veya radar noktası gibi durumlar artık sürücülerin bildirimleriyle anlık olarak haritaya eklenebilecek. Böylece, aynı güzergâhı kullanacak diğer sürücüler bu bildirimleri görerek rotalarını değiştirebilecek, hızlarını azaltabilecek veya daha dikkatli olabilecekler.

Google Haritalar'ın yeni özelliği nasıl kullanılır?

Haritada sağ alt köşede bulunan "+" simgesine dokunun. Eklemek istediğiniz bildirime dokunun. Örneğin, kaza, yol çalışması veya radar noktası gibi. Yanlış bir bildirim eklediyseniz, geri sayım bitmeden "Geri al" butonuna dokunarak bildirimi geri alabilirsiniz.

Radar noktaları artık Türkiye'de de kullanılabilir

Google Haritalar, 2019 yılından bu yana yol üzerindeki radar noktalarını göstermekteydi, ancak bu özellik Türkiye'de aktif değildi. Son güncellemeyle birlikte, artık Türkiye'deki sürücüler de radar noktalarını haritada görebilecekler.