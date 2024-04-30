Google, kullanıcı güvenliği için Google Play Store'da büyük engelleme operasyonu başlattı

Google, Android uygulama mağazası Play Store ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Teknoloji devi Google, 2023 yılına dair önemli açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Şirket, Google Play Store'a eklenmek istenen 2,28 milyon uygulamanın "kısmen" engellendiğini belirtti. Bu hamlenin ardında, söz konusu uygulamaların doğrudan kötü niyetli olması veya kullanıcı güvenliğini tehlikeye atması yatıyordu.

Google, kullanıcıları korumak amacıyla "SAFE" ilkelerini benimsiyor

Google, hassas bilgilere erişmeye çalışan yaklaşık 200 bin uygulamayı da engellediğini açıkladı. Bu tür uygulamaların geliştiricilerinden, eksikliklerini gidermeleri talep edildi. Ayrıca, Google politikalarını ihlal ettiği tespit edilen 333 bin geliştirici hesabı platformdan banlandı. Şirket, bu çapta bir engelleme operasyonunda yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Google, kullanıcıları korumak amacıyla "SAFE" ilkelerini benimsiyor. Bu ilkelerin odak noktasında dört ana madde bulunuyor: