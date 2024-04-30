Google, kullanıcı güvenliği için Google Play Store'da büyük engelleme operasyonu başlattı
Teknoloji devi Google, 2023 yılına dair önemli açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Şirket, Google Play Store'a eklenmek istenen 2,28 milyon uygulamanın "kısmen" engellendiğini belirtti. Bu hamlenin ardında, söz konusu uygulamaların doğrudan kötü niyetli olması veya kullanıcı güvenliğini tehlikeye atması yatıyordu.
Google, kullanıcıları korumak amacıyla "SAFE" ilkelerini benimsiyor
Google, hassas bilgilere erişmeye çalışan yaklaşık 200 bin uygulamayı da engellediğini açıkladı. Bu tür uygulamaların geliştiricilerinden, eksikliklerini gidermeleri talep edildi. Ayrıca, Google politikalarını ihlal ettiği tespit edilen 333 bin geliştirici hesabı platformdan banlandı. Şirket, bu çapta bir engelleme operasyonunda yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Google, kullanıcıları korumak amacıyla "SAFE" ilkelerini benimsiyor. Bu ilkelerin odak noktasında dört ana madde bulunuyor:
- Kullanıcıların Korunması: Google, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçlıyor.
- Geliştiricilerin Korunması: Platformda yer alan uygulama geliştiricilerinin de etik standartlara uyması ve kullanıcıların güvenliğini gözetmesi sağlanıyor.
- Sorumluluk İnovasyonunun Teşviki: Google, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini teşvik ederken, bu süreçte etik ve güvenlik ilkelerine uygunluğu ön planda tutuyor.
- Platform Savunmalarının Geliştirilmesi: Şirket, platformunu olası güvenlik tehditlerine karşı sürekli olarak güçlendiriyor ve savunma mekanizmalarını geliştiriyor.