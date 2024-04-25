Google Meet kullanıcılarına müjde: Hızlı cihaz değiştirme özelliği geliyor

Google Meet'e kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir özellik geldi. Artık tek bir dokunuş ile cihaz değişikliği yapabilecek.

Google, popüler görüntülü görüşme uygulaması Meet için heyecan verici bir yeni özellik duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların cihazlar arasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayacak.

Masaüstü cihazlar bu özelliği destekleyecek

Önceden Google Meet'te cihaz değiştirmek oldukça zahmetli bir süreçti. Yeni bir cihaza geçmek için kullanıcıların toplantıyı kapatması ve yeniden bağlanması gerekiyordu. Ancak bu yeni özellik, bu süreci basitleştiriyor. Kullanıcılar, ikinci bir cihaza geçmek istediklerinde "Geçiş yap" seçeneğiyle toplantılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilecekler.

Google'ın açıklamasına göre, Meet'in yeni özelliği Android ve iOS telefonlar ile tabletler için kullanılabilir olacak. Ayrıca masaüstü cihazlar da bu özelliği destekleyecek.

Yeni özellik, bugünden itibaren dağıtılmaya başlandı. Google'ın verdiği bilgiye göre, 9 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm Google Meet kullanıcıları bu hızlı geçiş özelliğinden yararlanabilecekler.