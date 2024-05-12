Google Mesajlar Beta'da gönderilen mesajların düzenlenmesi test ediliyor

Google Mesajlar'ın beta sürümünde gönderilen mesajların düzenlenebilmesi özelliği test ediliyor.

Google Mesajlar için gönderilen mesajları düzenleme özelliğinin geliştirildiği ortaya çıktı. Bu özellik, son zamanlarda birçok mesajlaşma uygulamasında görülmeye başlanırken, Google da bu akıma katıldı. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar, gönderdikleri mesajları 15 dakikalığına düzenleyebiliyorlar.

Kullanabilmek için Google Messenger Beta olmalı

Bu özelliği kullanabilmek için hem gönderici hem de alıcının Google Messenger Beta kullanması gerekiyor. Özellik betadan çıktığında ise gönderilen mesajlar, alıcının kullandığı versiyondan bağımsız olarak düzenlenebilecekler.

Bu özellikle birlikte, gönderilen mesajlar, gönderildikten sonraki ilk 15 dakika içinde düzenlenebilecek. Bunun için mesaja basılı tutulması ve ardından mesajın üzerinde açılan araç çubuğundan kalem sembolünün seçilmesi gerekiyor. Daha sonra mesaj düzenlenebiliyor ve yeniden gönderme işlemi yapılıyor. Mesaj düzenlendikten sonra, mesaj geçmişinden önceki hali görüntülenebiliyor.

Diğer benzer özelliklerde olduğu gibi, bazı durumlarda kısıtlamalar bulunuyor. Örneğin, bazı uygulamalar, karşı tarafın mesajı okuduktan sonra düzenleme yapmaya izin vermiyor. Google Mesajlar için böyle bir kısıtlamanın olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak yeni özelliğin beta sürümünde yer alması, yakın gelecekte uygulamanın kararlı sürümünde de bu özelliğin kullanılabileceğini gösteriyor.