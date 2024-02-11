Google One abone sayısı, dudak uçuklatıyor!

Google One abone sayısı, dudak uçuklatıyor!
Daha önce YouTube Premium ve YouTube Music toplamında elde edilen bir başarı, Google One'da da elde edildi.

Google, sadece depolama alanı sunmakla kalmayıp farklı avantajlar da sunan Google One modeli ile kullanıcılara yeniliklerle dolu bir deneyim sunuyor. Bu yenilikler arasında yapay zekâ, VPN ve güvenlik açısından gelişmiş özellikler bulunuyor. Ancak, abonelik modeliyle gelir elde etme stratejisi kapsamında bazı kısıtlamalar da getirilmişti, özellikle Drive gibi hizmetlerde. Bu kısıtlamalarla kullanıcıları Google One aboneliğine çekmeyi hedefleyen Google'ın bu alandaki başarısını, CEO Sundar Pichai'nin açıklamalarından anlıyoruz.

ABONE SAYISI 100 MİLYONU AŞTI

Pichai, Google One abonesi sayısının 100 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu, daha önce YouTube Premium ve YouTube Music toplamında elde edilen bir başarıydı. Pichai'nin bahsettiği AI Premium planı, 2 TB depolama alanı, Gemini Advanced, Gmail ve Docs'da Gemini kullanma imkânı gibi avantajları içeriyor. Bu planın fiyatı güncel olarak 2 ay için 0 TL ancak sonrasında aylık 719,99 TL'ye yükseliyor.

Eğer Premium planını değerlendirmek istiyorsanız, ilk 3 ayı 12,99 TL'ye alabilirsiniz, ardından ise aylık 49,99 TL ödersiniz. Google One hizmetini kullananlar deneyimlerini paylaşabilirler.

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