Google Pixel 8a fiyatı belli oldu! Google Pixel 8a fiyatı ne kadar?

Google'un uzun zamandır beklenen Pixel 8 serisi, sonunda özellikleri ve fiyatıyla netlik kazanıyor. Peki, Google Pixel 8a fiyatı ne kadar?

Google Pixel 8 serisi, uzun bir süredir sızıntılarla gündemde olan ve merakla beklenen özellikleri ve fiyatıyla sonunda netlik kazanmaya başlıyor. Selefi olan Pixel 7a modelinden önemli ölçüde pahalı olabileceği konuşulan bu akıllı telefonlar, Android ekosisteminin lideri Google tarafından sunulacak.

GOOGLE PİXEL 8A FİYATI NE KADAR?

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin duyurulmasının ardından, uygun fiyatlı Pixel 8a modeliyle ilgili sızıntılar ve beklentiler artmıştı. Sonunda, Pixel 8a modelinin fiyatı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Pixel 8a modelinin, geçen yıl tanıtılan Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Perakende kanallarından alınan listeler, telefonun 128GB'lık sürümünün 570 euro fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, 256GB depolamaya sahip sürümün ise 630 euroya mal olacağı belirtiliyor.

Pixel 7a modelinin 500 euro fiyat etiketiyle tanıtıldığı hatırlatıldığında, Pixel 8a modelinin fiyatında önemli bir artış olduğu görülüyor. Pixel 8a'nın, Obsidian (siyah), Porselen (bej), Bay (açık mavi) ve Mint (açık yeşil) olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulması bekleniyor.

Nisan veya Mayıs aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 8a'nın, Google'ın Tensor G3 SoC'sini ve 8 GB RAM'i destekleyeceği söyleniyor. Telefon, önceki modele göre daha yuvarlak bir tasarıma sahip olacak ve arka kısmında iki kamerayı barındıracak. Bu, telefonun arka kısmına kadar uzanan bir 'vizör' içinde yer alacak ve Pixel serisinin tanıdık bir özelliği olacak.