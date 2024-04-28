Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri sızdırıldı! İşte öne çıkan özellikler

Google'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri, yakın bir zamanda sızdırıldı.

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri, yakın bir zamanda sızdırıldı ve heyecanla beklenen özelliklerle dolu olduğunu gösterdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan I/O 2024 etkinliğinde resmi olarak duyurulması beklenen Pixel 8a, Google'ın gelecek nesil akıllı telefonları arasında yer alacak. İşte, sızdırılan tanıtım materyalleriyle ortaya çıkan Pixel 8a'nın öne çıkan özellikleri...

Gece görüşü özelliği de var

Sızdırılan tanıtım materyali, Pixel 8a'nın gücünü Tensor G3 yonga setinden aldığını ortaya koydu. Bu yonga seti, Google'ın önceki modelleri Pixel 8 ve 8 Pro'da da kullanılmıştı. Kamera tarafında, Pixel 8a'nın AI-mazing bir kamera deneyimi sunacağı belirtiliyor. Bu özellikler arasında Best Take, Audio Magic Eraser ve Night Sight gibi yenilikler yer alıyor.

Best Take özelliği, kullanıcıların mükemmel kareyi otomatik olarak seçmesine yardımcı olarak seri çekimler arasından en iyi görüntüyü seçiyor. Audio Magic Eraser ise videolardaki gereksiz arka plan gürültülerini temizleyerek daha net ses kayıtları sağlıyor. Ayrıca, düşük ışık koşullarında daha net ve canlı fotoğraflar çekmek için Gece görüşü özelliği de bulunuyor.

Pixel 8a'nın diğer beklenen özellikleri arasında 4.500 mAh batarya kapasitesi, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inçlik OLED ekran, 8 GB RAM, 128 GB temel depolama alanı, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 27 W kablolu şarj desteği ve IP67 su ve toza dayanıklılık derecesi yer alıyor. Bu özellikler, Pixel 8a'nın kullanıcılara üstün performans ve kullanım kolaylığı sunacağını gösteriyor.