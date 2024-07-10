Google Pixel Watch 3 geliyor! İşte tüm özellikleri

Teknoloji devi Google, yeni Pixel Watch 3 akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen bu cihazın tüm özellikleri sızdırıldı. İşte Google Pixel Watch 3 hakkında merak edilenler...

Google, yeni Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3 modelini duyurmayı planlıyor. Daha önce 13 Ağustos olarak işaret edilen tanıtım tarihi yaklaşırken, Pixel Watch 3'ün detayları gün yüzüne çıktı.

Pixel Watch 3'ün özellikleri ortaya çıktı

Tasarım ve ekran

Pixel Watch 3, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta sunulacak. Genel tasarım, önceki modeller olan Pixel Watch ve Watch 2'ye sadık kalacak. Ancak, ekran çerçeveleri biraz daha incelecek. Google, dairesel çerçeveyi tam bir milimetre küçülterek 4,5 mm'ye indirecek.

Teknik özellikler

Daha küçük olan 41mm Pixel Watch 3 modeli, 310mAh pil kapasitesi, 32x32 mm ekran boyutu ve 408x408 çözünürlük sunacak. Daha büyük olan 45mm model ise 420mAh pil kapasitesi, 36x36 mm ekran boyutu ve 456x456 çözünürlük ile gelecek. Her iki model de 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilecek.

Donanım ve performans

Pixel Watch 3, Snapdragon W5 yonga seti ile güçlendirilecek ve FCC tarafından onaylandığı üzere UWB (Ultra Wideband) desteğine sahip olacak. Bu sayede, cihaz hassas konum takibi yapabilecek ve 'Cihazımı Bul' sistemi ile uyumlu olacak. Ayrıca, Pixel Watch 3'ün bir araba anahtarına dönüşebilme yeteneği de bulunacak. BMW, Hyundai ve Kia gibi markalar bu amaçla UWB'yi destekliyor.

Renk ve kordon seçenekleri

41mm Pixel Watch 3 modeli, gümüş, siyah ve altın kasa renklerinde ve birden fazla kordon seçeneğiyle sunulacak. 45mm model ise Hazel, siyah ve gümüş kasa renklerine sahip olacak.