Google Pixel Watch sahiplerini sevindirecek haber! Çok sayıda özellik geliyor

Google Pixel Watch 2'nin sevilen özellikleri, ilk nesil akıllı saatlere geliyor. İşte Google Pixel Watch modeline eklenecek yeni özellikler ve daha fazlası...

Google, Pixel Watch 2'nin sevilen özelliklerini ilk nesil Pixel Watch'lara getirme kararı aldı. Bu güncelleme ile birlikte Pixel Watch kullanıcıları, otomatik egzersiz algılama, tempo antrenmanı ve kalp bölgesi uyarıları gibi birçok yeni özelliğe kavuşacaklar.

GOOGLE PİXEL WATCH ÖZELLİKLERİ NELER?

Google'ın Pixel serisine olan desteği devam ediyor ve şimdi de Pixel Watch kullanıcıları için önemli bir güncelleme yolda. Pixel Watch'a yapılacak olan güncelleme ile otomatik egzersiz algılama, tempo antrenmanı ve kalp bölgesi uyarıları gibi sevilen özellikler Pixel Watch 2'den Pixel Watch'a taşınacak. Bu güncelleme ile ilgili detaylar şöyle:

Google, daha önce Pixel Watch 2'de bulunan bazı özelliklerin Pixel Watch'a getirileceğini açıklamıştı ancak detaylar belirsizdi. Ancak son saatlerde ortaya çıkan bilgilere göre, eski Pixel Watch modellerine gelecek olan özellikler netleşti. En dikkat çekici güncellemeler arasında, Hız ve Kalp Bölgesi Eğitimi bulunuyor.

Bu yeni özelliklerle birlikte, Pixel Watch kullanıcıları belirlenen hız aralıklarına ulaştıklarında veya bu aralıkların dışına çıktıklarında uyarı alabilecekler. Ayrıca Kalp Bölgesi Eğitimi, dinlenme ve kondisyon durumlarına yönelik kalp verileri hakkında kullanıcılara ipuçları sunacak ve dokunsal veya sesli uyarılarla desteklenecek.

Diğer yenilikler arasında ise Fitbit Relax uygulaması ve Toplu Taşıma Seçenekleri bulunuyor. Bu güncelleme ile birlikte, Fitbit Relax uygulaması ilk nesil Pixel Watch'lara eklenerek kullanıcılara stres azaltma ve zihni sakinleştirme yöntemleri sunacak. Ayrıca Pixel Watch'lara toplu taşıma seçenekleri de eklenecek ve kullanıcılar bu özellikler aracılığıyla yol tariflerine ve seyahat bilgilerine erişebilecekler.