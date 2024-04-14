Google Play Store'a yeni özellik: Biyometrik doğrulama

Google Play Store artık her satın alım işlemi için şifre girmenin gerekliliğini ortadan kaldırarak, biyometrik doğrulamayı tercih etti.

Google, son dönemde yapay zeka üzerine odaklanarak çeşitli alanlarda yenilikçi hamleler yapmaya devam ediyor. Hem kurumsal düzeyde hem de son kullanıcılar ve mobil telefon kullanıcıları için çeşitli hizmetler sunan Google, güvenlik odaklı önemli gelişmelere imza atıyor. Bu çerçevede, dünyanın en popüler uygulama mağazalarından biri olan Google Play Store'da da yeni bir özellik devreye alındı.

Google Play Store'a, biyometrik doğrulama özelliği

Google, son zamanlarda güvenlik odaklı duyurular ve tanıtımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Google Play Store'da habersiz satın alımlara son verecek bir adım attı. Önceden, satın alma işlemi yaparken doğrulama yapmak için Google şifresini girmek gerekiyordu. Ancak bu süreç, kullanıcılar için zaman alıcı ve zahmetli olabiliyordu.

Yeni getirilen özellikle birlikte, Ayarlar bölümünden Biyometrik Kimlik Doğrulama seçeneğini açtığınızda, cihazınız artık parmak izinizi doğrulayarak satın alma işlemlerinde size ait olduğunuzu anlayacak. Bu, kullanıcılar için hem güvenliği arttırıcı bir önlem hem de işlem sürecini daha akıcı hale getiren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, kullanıcılar istedikleri takdirde satın alma işlemlerinde kimlik doğrulamasının istenip istenmemesini ayarlayabilecekler.

Bu özellik, özellikle eline telefon verilen çocukların istenmeyen harcamalar yapmasını engellemek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak belirtilmelidir ki bu özellik, sadece Google Play'in faturalama sisteminde çalışmakta olup, diğer harcamaları kapsamamaktadır. Bu yenilik, Google'ın güvenlik odaklı politikaları çerçevesinde kullanıcıların dijital güvenliğini sağlama yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.