Google Play Store'da yeni "Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste" düğmesi

Google Play Store'da satın almak istediğiniz bir uygulamanın ödemesini başkasına yaptırabileceğiniz yeni özelliği test ediyor.

Google Play Store, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Android Authority tarafından paylaşılan habere göre, Play Store'a eklenen yeni bir özellik, kullanıcıların ücretli uygulama ve oyunları başkalarının ödemesini isteyebilmesine olanak tanıyor. Bu yenilik, "Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste" düğmesi olarak adlandırılıyor ve ilk etapta Hindistan'daki kullanıcılar için aktif hale getirildi.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Play Store'da bir uygulama veya oyun satın alırken, ödeme işlemi sırasında kullanıcılar, "Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste" düğmesine tıklayarak, sevdiklerinden veya aile üyelerinden seçtikleri öğenin parasını ödemelerini talep edebilecekler. Bu işlem sırasında, kullanıcının ödeme yapacak kişinin e-posta adresini bilmesi gerekiyor. Ayrıca, ödeme talebinde bulunulan kişi, satın alınacak ürünü ve fiyatını görebilecek.

Kullanım detayları ve güvenlik önlemleri

Yeni ödeme seçeneği, kullanıcının arkadaşları veya aile üyeleriyle paylaşabileceği bir ödeme bağlantısı oluşturuyor. Bu bağlantı, e-posta veya tercih edilen mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletilebiliyor. Ödeme talebini alan kişinin, satın alma işlemini tamamlaması için 24 saat süresi bulunuyor. Süre dolduktan sonra, ödeme bağlantısı geçerliliğini yitiriyor. Bağlantı, kullanıcının satın almak istediği uygulama veya oyunun adını ve fiyatını içeren kısa bir metinle birlikte gönderiliyor.

Hindistan'da başladı, global yayılım bekleniyor

Şu an için bu özellik sadece Hindistan'daki kullanıcılar için kullanılabilir durumda. Ancak, Google'ın bu yeniliği diğer ülkelerde de kullanıma sunması bekleniyor. Özelliğin Hindistan'da test edilmesi, bu pazarda kullanıcıların geri bildirimlerini toplamak ve global lansman öncesi gerekli düzenlemeleri yapmak için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Google Play Store'un bu yeni özelliği, özellikle genç kullanıcılar ve bütçesi kısıtlı olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin, öğrenciler veya genç kullanıcılar, ihtiyaç duydukları bir uygulama veya oyunu aile üyelerinden hediye olarak talep edebilir. Ayrıca, doğum günü veya özel günler için hediye alma sürecini de kolaylaştırabilir.