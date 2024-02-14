Google Play, uygulama hesabının silinmesini kolaylaştıracak

Google Play, uygulama hesabının silinmesi konusunda kolaylık sağlamaya hazırlanıyor. Bir uygulama veya oyun için hesap oluşturmak kolay olsa da silmek çok daha zor. İşte bu sorun artık ortadan kalkıyor.

Google Play, hesap silme konusundaki zorluğu aşacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bazı uygulamalar ve oyunlar bir hesap oluşturulmasını gerektirir, ancak bu hesaptan kurtulmak sorun olabilir. Neyse ki Google işleri biraz daha kolaylaştırıyor.

Google Play hesabını silmek kolaylaşıyor

Şubat 2024 Google Sistem Güncellemesi, Play Store'a (v39.7) hoş bir ekleme içeriyor. Daha spesifik olarak Google, kullanıcıların artık bir hesabın veya verilerin silinmesini daha kolay talep edebileceklerini söylüyor.

Değişiklik günlüğünden bir alıntıda "Artık Geliştirici sitesine doğrudan bir bağlantıya tıklayarak Uygulama Ayrıntıları sayfasından veri ve hesap silme talebinde bulunabilirsiniz" deniyor.

Bu değişikliği ilk kez duymuyoruz. Google geçen yıl geliştiricileri, bir hesap oluşturulmasını destekleyen uygulamaların, kullanıcıların bu hesabı ve ilgili verileri söz konusu uygulama ve web üzerinden silmelerine izin vermesi gerektiği konusunda bilgilendirmişti. Şirket o zaman aşağıda görüldüğü gibi bu işlemin bir örneğini yayınlamıştı.

Her halükarda, bu gecikmiş bir ekleme olsa da gizlilik açısından kayda değer bir gelişme. Ancak daha fazla uygulama geliştiricisinin, henüz yapmadıysa, uygulama içi bir çözüm de sunmasını umuyoruz.