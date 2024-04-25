Google, üretken yapay zeka Gemini'nin kullanımını genişletiyor

Google, üretken yapay zeka Gemini'nin kullanımını genişletiyor
Eski Android telefonlar bile Gemini çalıştırabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android telefonlarda kullanılan üretken yapay zekâsı Gemini için önemli bir adım attı. Şirket, üretken yapay zekânın ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerini düşürerek, artık daha eski Android telefonların da Google Gemini'yi çalıştırabileceğini duyurdu.

Artık daha eski cihazlar da Gemini'yi destekliyor

Daha önce Google, Android 12 ve üstü işletim sistemine sahip olan telefonların Gemini'yi çalıştırabileceğini belirtmişti. Ancak şimdi bu durum değişti. Google Play Store ve APKMirror'da yapılan güncellemeyle, artık daha eski cihazlar da Gemini'yi destekliyor.

Google'ın güncellemesine göre, Gemini artık Android 10 ve üstü işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Bu da piyasada neredeyse her akıllı telefonun Google'ın üretken yapay zekâsını destekleyeceği anlamına geliyor. Android 10'un 2019 yılında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, bu güncellemeyle 2018 ve hatta 2017 model cihazların da çoğunun Gemini'yi çalıştırabileceği söylenebilir.

Google'ın, üretken yapay zekâsının sistem gereksinimlerini nasıl düşürdüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu gelişme, üretken yapay zekânın çok gelişmiş sistemlere ihtiyaç duymadığına dair önemli bir çıkarımda bulunmamızı sağlıyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek