Google, üretken yapay zeka Gemini'nin kullanımını genişletiyor

Eski Android telefonlar bile Gemini çalıştırabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android telefonlarda kullanılan üretken yapay zekâsı Gemini için önemli bir adım attı. Şirket, üretken yapay zekânın ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerini düşürerek, artık daha eski Android telefonların da Google Gemini'yi çalıştırabileceğini duyurdu.

Artık daha eski cihazlar da Gemini'yi destekliyor

Daha önce Google, Android 12 ve üstü işletim sistemine sahip olan telefonların Gemini'yi çalıştırabileceğini belirtmişti. Ancak şimdi bu durum değişti. Google Play Store ve APKMirror'da yapılan güncellemeyle, artık daha eski cihazlar da Gemini'yi destekliyor.

Google'ın güncellemesine göre, Gemini artık Android 10 ve üstü işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Bu da piyasada neredeyse her akıllı telefonun Google'ın üretken yapay zekâsını destekleyeceği anlamına geliyor. Android 10'un 2019 yılında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, bu güncellemeyle 2018 ve hatta 2017 model cihazların da çoğunun Gemini'yi çalıştırabileceği söylenebilir.

Google'ın, üretken yapay zekâsının sistem gereksinimlerini nasıl düşürdüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu gelişme, üretken yapay zekânın çok gelişmiş sistemlere ihtiyaç duymadığına dair önemli bir çıkarımda bulunmamızı sağlıyor.