Google, yapay zeka destekli ingilizce pratik özelliğiyle kullanıcılarına dil deneyimi sunuyor

Google, arama hizmetine İngilizce konuşma pratiği yapma özelliği ekledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama hizmetine yeni bir özellik ekleyerek İngilizce konuşma pratiği yapmayı kolaylaştırıyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, kullanıcıların Google arama platformu üzerinden İngilizce pratiği yapmalarını sağlıyor.

Türkiye'de henüz erişilebilir değil

Günümüzde İngilizce öğrenmek, kişisel ve profesyonel gelişim için önemli bir beceri haline gelmiştir. Google, bu bilincin farkında olarak kullanıcılarına yeni bir hizmet sunuyor. Şimdilik Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerde kullanılabilen bu özellik, ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.

Google Arama'ya eklenen bu yeni özellik, kullanıcılara İngilizce öğretmeyi değil, pratik yapmayı amaçlıyor. Yapay zekâ destekli bu özelliğin temel amacı, günlük yaşam senaryolarına uygun olarak dil pratiği yapılmasını sağlamak. Bilgilendirme sayfasında, kullanıcıların günlük konuşma pratikleri yapabilecekleri örnekler sunuluyor.

Ancak, Google'ın bu yapay zekâ destekli İngilizce pratik özelliğinin Türkiye'ye gelme ihtimali şu an için düşük görünüyor. Çünkü bu hizmetten faydalanmak için Search Labs'ın aktif edilmesi gerekiyor ve maalesef Search Labs Türkiye'de henüz erişilebilir değil.