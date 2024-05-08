Google, yapay zeka Gemini ile kişiselleştirilmiş müzik deneyimi sunacak

Google, yapay zeka servisi Gemini'nin, kullanıcıların YouTube Müzik uygulamasında dinledikleri şarkıları, oluşturdukları listeleri ve beğendikleri parçaları analiz ederek kullanıcıyı daha iyi anlayıp daha etkili bir şekilde destekleyebilmesini amaçlıyor.

Google, yapay zeka servisi Gemini'ı büyük yatırımlarla ve titiz bir çalışmayla geliştirmeye devam ediyor. Şu an rakipleri kadar geniş bir alanda tanınmasa da, Google, yapay zeka konusundaki liderliğini sürdürmek ve gelişimini sürdürmek için Gemini'ı kusursuz bir yapay zeka servisine dönüştürme hedefinde kararlı.

Google'ın yapay zekası Gemini, YouTube Müzik uygulamasına da el atıyor

Şirket, bu hedefe ulaşmak için, Gemini'ın kullanıcıları daha iyi anlaması ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğine inanıyor. Bu doğrultuda ilk adımını, YouTube Müzik uygulamasıyla atmaya karar verdi.

Google kullanıcılarının YouTube Müzik içinde kişiselleştirilmiş şarkı listeleri, beğenileri ve dinleme geçmişlerinin geniş bir kaydı bulunuyor. Bu veriler sayesinde, Gemini kısa sürede kullanıcıların müzik zevklerini öğrenip, gelecekteki aramalarda bu tercihlere daha uygun sonuçları üst sıralarda gösterebilecek.

Şu anda Gemini asistanı, Haritalar uygulaması üzerinde kullanıcıların sesli komutlarını alarak iletişim kuruyor ve lokasyon aramalarında yardımcı oluyor. Benzer bir yaklaşımın, YouTube Müzik için de hayata geçirileceği tahmin ediliyor. Böylece, kullanıcılar uygulamaya "bana keyifle dinleyebileceğim pop şarkıları bul" gibi isteklerini ilettiklerinde, Gemini onlara mutluluk verecek bir liste sunacak.

Ancak, yapay zekanın sadece müzik aramakla sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. Google, Gemini asistanını YouTube videolarını aramak ve izlemek için de kullanmayı planlıyor. Zira YouTube'un geniş video veri tabanında istenen içeriği bulmak, artık uzmanlık gerektiriyor. Gemini'nin bu alandaki gelişmeleri, YouTube'u daha kullanıcı dostu bir platform haline getirebilir.