Google, yazılımcılara özel yapay zeka geliştirdi!

Google yazılımcılarının özel bir yapay zekâ kullandıkları ortaya çıktı. "Goose" olarak isimlendirilen bu yapay zekâ, kodlama yapabiliyor ve Google'a ait hizmetlerle ilgili bilgi verebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, çalışanları için özel bir dil modeli geliştirdiği ortaya çıktı. Şirket içi belgelerin sızdırılmasıyla gün yüzüne çıkan bu yapay zekâya "Goose" adı veriliyor ve yazılım ekibinin Google ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

SADECE BELİRLİ GOOGLE PERSONELİNİN ERİŞİMİNE AÇIK

Google'ın kullanıma sunduğu yapay zekâ Gemini'nin bir parçası olan Goose, mühendislerin Google'a özgü teknolojiler hakkında sorular sormasına ve kodlama yapmasına yardımcı oluyor. Yapay zekâ sayesinde mühendisler, sıfırdan kodlama yapma veya kodlar üzerinde değişiklik yapma ihtiyacı duymadan çözümler üretebiliyorlar. Goose'un, Google'ın 25 yıllık mühendislik deneyiminin bir ürünü olduğu belirtiliyor.

Şu anda sadece belirli Google personelinin erişimine açık olan Goose'un, uygulama veya özellik geliştirme sürecinde çalışanların iş yükünü azalttığı ifade ediliyor. Bu yapay zekâ sayesinde Google, zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlıyor.

Google'ın yapay zekâyı sadece yazılım alanında kullanmadığı biliniyor. Şirketin, sunucu merkezlerinin sıcaklığını kontrol etmek ve reklam yönetim sistemi gibi alanlarda da yapay zekâdan faydalandığı biliniyor. Ancak Google, yapay zekânın insanların işlerini ellerinden alacağı endişesine kapılmadığını vurguluyor.