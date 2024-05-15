Google, yeni nesil yapay zeka TPU'su Trillium'u duyurdu

Google'ın yapay zeka alanındaki son yeniliği, Trillium adlı yeni nesil Tensor Processing Unit (TPU) serisi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Google, yapay zeka alanında yeni bir dönemi başlatan Trillium adlı güçlü ve yenilikçi Tensor Processing Unit (TPU) serisini duyurdu. Google I/O etkinliği kapsamında tanıtılan Trillium, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir zamanda, bu teknolojileri desteklemek için ihtiyaç duyulan donanım gücünü sunmayı hedefliyor.

Yapay zeka donanımında devrim

Trillium, önceki nesil TPU'larla karşılaştırıldığında çip başına %4,7'lik etkileyici bir işlem performansı artışı sağlıyor. Bu artışın temelinde, MXU birimlerinin genişletilmesi ve genel saat hızının artırılması gibi faktörler yer alıyor. Google, ayrıca Trillium'un, ultra büyük katıştırmaları işlemek için özel bir hızlandırıcı olan SparseCore'a sahip olduğunu vurguluyor. Bu özellik, modellerin daha hızlı eğitilmesine ve düşük gecikme sürelerine olanak tanıyor. Trillium ayrıca, enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu bir yaklaşım sunuyor; örneğin, v5e'ye kıyasla %67 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai, sektördeki yapay zeka talebinin hızla arttığını belirterek, Google'ın bu talebe cevap verecek şekilde Trillium gibi yenilikçi donanımlar geliştirdiğini açıkladı. Bu yeni TPU'lar, özellikle yapay zeka veri merkezlerinde Nvidia'nın hakimiyetine bir alternatif sunuyor. Google'ın Trillium'u bulut müşterilerine sunma planı, bulut bilişim platformları aracılığıyla erişim sağlayarak sektördeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Google, Trillium'un yanı sıra geçtiğimiz ay tanıtılan Axion adlı ilk ARM tabanlı bulut işlemcisini de pazara sundu. Bu işlemci, Arm'ın Neoverse V2 CPU'sunu kullanarak %30'a varan daha iyi bir performans sunmayı hedefliyor. Bu adımlar, Google'ın yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki liderliğini pekiştirmesi ve sektöre yön vermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.