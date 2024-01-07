Google'a bağlı siber güvenlik şirketi, kendini koruyamadı

Google'a bağlı bir siber güvenlik şirketi olan Mandiant, sosyal medya hesabını hackerlara kaptırdı.

3 Ocak tarihinde Google'a ait siber güvenlik şirketi Mandiant'ın sosyal medya hesabı (X hesabı), kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ele geçirildi. Saldırgan, kripto para hırsızlığı amacıyla tasarlanmış bir bağlantıyı yayarak, hesabı kullanarak takipçileri dolandırmaya çalıştı. Hesabın ele geçirilmesi sonrasında Mandiant ekibi, sosyal medya hesabının kontrolünü geri almak için mücadele etti.

Siber güvenlik şirketi hesabını hackerlara kaptırdı

Siber güvenlik şirketi, yaşanan olayı doğrulayarak resmi açıklama yaptı ve hesabın kontrolünün yeniden ele geçirilmesi için çaba harcadıklarını duyurdu. Mandiant ekibi, kısa bir süre içinde başarılı bir şekilde hesabın kontrolünü geri almayı başardı.

Saldırganın, dolandırıcı bir web sitesine yönlendirmek amacıyla kripto para hırsızlığı bağlantısını kullanarak kullanıcılara token ödülü vaat ettiği belirtildi. Mandiant ekibi, dolandırıcı içerikleri kaldırmak için çaba harcadı, ancak saldırganın bu içerikleri tekrar yayına soktuğu ifade edildi.

Saldırgan, Mandiant'ın sosyal medya ekibine yönelik tehditler içeren iletiler de gönderdi. Bu süreçte, şirketin sosyal medya ekibi, dolandırıcılık içeriklerini temizlemeye odaklanarak kullanıcıları koruma amaçlı çalışmalar yürüttü.

Mandiant, Google tarafından 2022 yılında 5,4 milyar dolara satın alınmış bir şirket olarak bilinir. Bu olayın şirketin itibarı üzerinde kısa vadeli bir etkisi olabilir, ancak güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve benzer durumları önlemek adına alınacak tedbirlerle bu tür olayların tekrarlanmasının önüne geçilebilir.