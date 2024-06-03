Google'dan Android cihazlara 7 yeni güncelleme!

Google; Mesajlar, hotspot paylaşımı, Google Meet, Google Home, Wear OS, Gboard ve dijital araba anahtarlarını ilgilendiren 7 yeni Android özelliği kullanıma sunacak. Google'ın bu yenilikleri, daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Google, Android cihazlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla 7 yeni güncelleme ve özellik sunuyor. Bu yenilikler arasında en dikkat çekeni, kullanıcıların gönderildikten sonra 15 dakika içerisinde mesajlarını düzenleyebilmesine olanak tanıyor.

Google mesajlar'a mesaj düzenleme özelliği

Android 8 ve sonraki sürümleri kullanan tüm telefonlarda kullanıma sunulmaya başlanan bu özellik, kullanıcıların gönderilmiş mesajlarını 15 dakika içinde düzenlemelerine imkan tanıyor. WhatsApp ve iMessage gibi rakip mesajlaşma servislerinde de benzer özellikler bulunuyor, bu nedenle Google'ın bu adımı rekabet açısından önemli.

Anlık Hotspot ve Google Meet güncellemeleri

Google, kullanıcıların bir Android tableti veya Chromebook'u telefonlarının hotspot'una tek bir dokunuşla, şifre gerekmeksizin bağlayabilmelerini sağlayan anlık hotspot özelliğini de duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde internete bağlamalarını sağlayacak.

Ayrıca, Google Meet aramaları sırasında Cast simgesine dokunarak bağlı telefonlar, tabletler ve web tarayıcıları arasında geçiş yapma imkanı sunan güncelleme de 10 Haziran'dan itibaren Android 11 ve sonraki sürümleri kullanan cihazlara geliyor.

Google Home Favoriler Widget'ı ve Wear OS güncellemeleri

Kullanıcıların en sık kullandıkları akıllı ev cihazlarını hızlı bir şekilde görüntülemelerine ve kontrol etmelerine olanak tanıyan Google Home Favoriler widget'ı, artık genel önizlemede mevcut ve Android telefonların ana ekranına eklenebiliyor. Bu widget, akıllı ev cihazlarının yönetimini daha kolay hale getiriyor.

Ayrıca, Wear OS 3 ve sonraki sürümlerini kullanan akıllı saatler, Google Home Sık Kullanılanlar kutucuğunu ve ABD ile Almanya'da Google Wallet için yeni bir PayPal seçeneğini de destekleyecek.

Emoji Kitchen ve dijital araba anahtarı desteği

Emoji Kitchen, 10 Haziran'dan itibaren Gboard üzerinden paylaşılabilecek yeni çıkartma kombinasyonları ile güncelleniyor. Bu güncelleme, kullanıcıların duygularını ve ifadelerini daha yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak.

Son olarak, dijital araba anahtarı desteği, belirli Mini, Mercedes-Benz ve Polestar modelleri de dahil olmak üzere daha fazla aracı kapsayacak şekilde genişletiliyor. AB'de halihazırda mevcut olan Mini araç desteği, 13 Mayıs'ta ABD'de kullanıma sunuldu. Mercedes-Benz desteği 10 Haziran'da, Polestar desteği ise 17-21 Haziran tarihleri arasında kullanıma sunulacak.