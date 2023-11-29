Google'dan Android uygulaması için hamle geldi

Google, modaya uyarak Android uygulamasında beklenen değişikliği yapmak için kolları sıvadı. Artık arama çubuğu üstte durmak yerine altta yer alacak.

Google'ın Android uygulaması için test ettiği yeni arayüz, arama çubuğunu ekranın üstünden altına doğru taşıma konseptini içeriyor. AssembleDebug'ın bildirdiğine göre, şirket, Google uygulamasının beta sürümünde, arama çubuğunu ekranın altına taşıyan gizli bir işareti etkinleştirdi.

Güncellenen arayüz, arama kutusunun doğrudan alt gezinme çubuğunun üzerine yerleştirildiğini gösteriyor. Aktif bir arama sırasında, alt kısımdaki arama çubuğu otomatik olarak dolduruluyor. Diğer arama arayüzü öğeleri, ekranın üst kısmındaki yerlerini koruyor. Bu değişiklik, temel arama işlevini daha büyük ekranlı akıllı telefonlarda daha kullanıcı dostu hale getirebilir.

Şu anda, bu özellik sadece Google uygulamasının belirli bir beta sürümünde bulunuyor ve genel kullanıma sunulup sunulmayacağı belirsiz. Google, genellikle yeni arayüz özelliklerini genel kullanıma sunmadan önce beta sürümlerinde test eder. Bu tasarımın, Google'ın diğer Android uygulamalarına da genişletilip genişletilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Google'ın benzer bir tasarımı iOS için Chrome tarayıcısında uygulamaya başlaması, bu değişikliğin diğer Android uygulamalarına da yayılabileceğini gösteriyor.