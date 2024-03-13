Google’dan seçim kararı! Gemini soruları yanıtlamayacak

Arama motoru Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin bu yıl oy verilecek bazı ülkelerde, seçimlerle ilgili sorulara cevap vermesine kısıtlama getirdi.

Google, bu yıl yapılacak seçimlerle ilgili sorulara cevap vermesine kısıtlama getirme kararı aldığı "Gemini" adlı yapay zeka (AI) sohbet robotuyla ilgili yeni düzenlemeler yapıyor. Hindistan, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde seçimlerin yaklaşmasıyla, yapay zeka kullanımında dezenformasyonla başa çıkmak amacıyla Gemini'nin seçimlerle ilgili soruları yanıtlaması kısıtlanıyor.

SEÇİM SORULARINA CEVAP VERMİYOR

Google'ın Hindistan ekibinden yapılan açıklamada, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin getirileceği belirtildi. 2024'te dünya genelinde birçok seçim yapılacağı göz önüne alındığında, Gemini'nin seçimlerle ilgili soruları yanıtlamasının kısıtlanmasının nedeni dezenformasyonla mücadele amacıyla olduğu ifade edildi.

Gemini, seçimle ilgili sorulara şu anda cevap vermemesi gerektiğini belirterek, kullanıcıları Google arama motorunu kullanmaya yönlendiriyor.

Google, geçmişte yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin beyaz tenli insanları siyahiler olarak tasvir etmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin ardından Google, tarihi karakterlerin yanlış tasvirlerini dikkate aldığını ve özür dilediğini açıklamıştı.

Gemini'de insan resimleri oluşturma özelliği, tarihi karakterlerin yanlış tasvirlerinin ardından 23 Şubat'ta askıya alınmıştı. Hindistan, yapay zeka platformlarının kamuya açıklanmasından önce hükümetten onay alınması gerektiğini belirtmişti.