Google'dan uzun mesaj hamlesi! Yeni özellik geliyor

Google yapay zeka modeli Gemini'ye yeni bir özellik ekledi.

Google Gemini'ye yeni bir özellik geliyor. Google'ın yapay zeka modeli Gemini'ye eklenen yeni özellik, uzun elektronik postaların özetlenmesini sağlayarak kullanıcıların iş akışını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu özellik, ofis ortamlarında ve iş dünyasında sıkça kullanılan e-posta iletişimindeki verimliliği artırmayı hedefliyor. Google'ın bu hamlesi, elektronik iletişimdeki verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojisinin nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

"Bu e-postayı özetle"

Google, yapay zeka modeli Gemini'ye yeni bir özellik ekliyor. Ofis ortamlarında, elektronik postalar önemli bir iletişim aracı olmasına rağmen, uzun e-postalar iş akışını yavaşlatabilir ve çalışanların hayatını zorlaştırabilir. Google, bu soruna çözüm getirmek için yapay zeka modeli Gemini'ye yeni bir özellik ekliyor.

Bu özellik, uzun e-postaları özetleyerek kullanıcıların içeriğe daha hızlı erişmesini sağlayacak. Artık e-postaların konu kısmının hemen altında "Bu e-postayı özetle" butonu görünecek. Ayrıca, kullanıcılar üst taraftaki butonlar arasına eklenen bir Gemini butonuna basarak önemli kısımları belirleyebilecek ve odaklanmak istedikleri konuları belirtebilecekler. Bu özellik, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü platformlarda kullanılabilecek.

Google'ın yapay zeka modeli Gemini'ye eklenen bu yeni özellik, kullanıcıların daha verimli bir şekilde e-postalarını yönetmelerine yardımcı olacak.