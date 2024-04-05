Google'dan yeni hamle! Google arama ücretli mi olacak?

Google, Arama hizmetine Premium bir seçenek ekleyerek yeni bir döneme adım atıyor.

Google, Arama hizmetine Premium bir seçenek ekleyerek bir devri kapatmaya hazırlanıyor. Bu yeni gelişmeyle birlikte kullanıcılar, daha gelişmiş yapay zekâ özelliklerine erişebilecekleri Premium abonelikle Arama deneyimlerini zenginleştirebilecekler.

Google, arama servisine premium abonelik seçeneği ekliyor

Donanım Haber'in haberine göre, Son dönemde yapay zekâ teknolojilerine yapılan yatırımların artmasıyla birlikte, bu teknolojilerin kullanıcıların günlük hayatına daha fazla entegre edilmesi hedefleniyor. Ancak, bu yatırımların karşılanması için ücretsiz bir kullanım modelinin sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Bu nedenle Google, Premium abonelik konseptini Arama hizmetine dahil etmeye karar verdi.

Google Arama'nın uzun süredir ücretsiz olarak sunulmasıyla bilinse de, şimdi Premium bir Arama hizmetinin kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Google, yapay zekâ özellikleriyle desteklenmiş bu Premium aboneliği, Gemini platformundan alacağı destekle sunacak. Bu yeni gelir modeliyle birlikte, Google'ın Arama hizmetinden elde ettiği geliri artırması öngörülüyor.

Premium aboneliğin, reklam gösterimi gibi bazı ek özellikler sunacağı da belirtiliyor. Ancak, reklamsız ve gelişmiş yapay zekâ özelliklerinden yararlanmak istemeyen kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden Arama özelliğini kullanmaya devam edebilecekler. Bu gelişme, Google'ın Arama hizmetinde önemli bir değişikliğe gitmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.