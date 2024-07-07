Google'dan yenilikçi navigasyon özelliği ile birlikte yolculuk yapmak mümkün oluyor

Google'ın yeni navigasyon özelliği ile, seyahatleri daha koordineli ve sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.

Google, aynı noktaya gitmek isteyen kişilerin birlikte navigasyon uygulamasını kullanabilmelerini sağlayacak devrim niteliğinde bir özellik için patent başvurusunda bulundu. Teknoloji devinin "Bir Cihaza Başka Bir Cihaz Görünümünde Navigasyon Sağlama" adıyla tanıttığı bu yenilik, farklı yerlerden yola çıkan ve aynı varış noktasına ulaşmak isteyen kişilerin koordineli bir şekilde hareket etmelerine olanak tanıyacak.

Yeni özellik nasıl çalışacak?

Bu yeni navigasyon özelliği sayesinde, ilk sürücü varış noktasını belirledikten sonra diğer kişileri de bu noktaya davet edebilecek. Bu sistemin çalışması için tüm katılımcıların Google üyesi olması gerekecek. Her bir grup üyesine, belirlenen varış noktası için kişiselleştirilmiş yönlendirmeler sağlanacak ve tahmini varış süreleri de kullanıcılar arasında paylaşılabilecek.

Google, yeni özellik sayesinde bir aracın trafik koşullarını analiz ederek diğer araçlara trafik sıkışıklıkları, kazalar veya benzer durumlarda büyük bir gecikmeden kurtulmaları için alternatif rotalar sunacak. İlk araç, diğer araçlara nerede park edebilecekleri konusunda da bilgi verebilecek, böylece grup üyelerinin varış noktasında park yeri arama stresi yaşamalarının önüne geçilecek

Google'ın bu yenilikçi özelliği, tüm grup üyelerinin aynı anda varış noktasına ulaşabilmeleri için hız tavsiyelerinde de bulunacak. Ayrıca, yolculuk esnasında grup üyelerinin birbirleri ile iletişim kurabilmesi de sağlanacak. Bu özellik, özellikle büyük grupların aynı anda varış noktalarına ulaşmalarını kolaylaştıracak.