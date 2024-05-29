Google'ın Arama algoritmasına dair büyük sızıntı iddiası

Google Arama'nın web sonuçlarını sıralarken ve görüntülerken hangi faktörleri dikkate aldığını açıklayan belgeler sızdırıldı.

İnternetin en önemli sistemlerinden biri olarak kabul edilen Google'ın arama algoritması, web sitelerinin başarısını ve içerik stratejilerini belirleyen kritik bir faktördür. Ancak, bu algoritmanın detaylarına dair bugüne kadar pek az bilgi mevcuttu. Şimdi ise, bu konuda büyük bir sızıntının yaşandığı iddia ediliyor. SEO uzmanı Rand Fishkin tarafından paylaşılan binlerce sayfadan oluşan belgeler, Google'ın arama sıralama sistemine dair çarpıcı bilgiler içeriyor.

Sızıntı belgelerinin içeriği

Rand Fishkin, kendisine gönderilen 2.500'den fazla sayfadan oluşan bu belgelerin, ismini açıklamayan bir kaynak tarafından sızdırıldığını belirtti. Belgeler, Google'ın sıralama algoritmasının işleyişine dair detaylar sunarken, şirketin bugüne kadar verdiği bazı bilgilerin doğruluğunu da sorgulatıyor. Google ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Google, yıllardır yaptığı açıklamalarda tıklama verileri ve kullanıcı etkileşimi ölçümlerinin doğrudan arama algoritmalarında kullanılmadığını öne sürüyordu. Şirket, sıralama kriterleri arasında alaka düzeyi, kalite ve kullanıcı deneyiminin öncelikli olduğunu vurguluyordu. Ancak sızan belgeler, bu ifadelerle çelişen veriler içeriyor. Belgelerde, farklı türlerde tıklamaların (iyi tıklama, kötü tıklama gibi) sıralama açısından önemli olduğu ortaya konuyor.

Belgeler, Google'ın daha önce reddettiği başka bir konuyu da gün yüzüne çıkarıyor. Şirket, Chrome tarayıcı verilerinin organik aramalarda kullanılmadığını defalarca belirtmişti. Ancak sızıntılar, Google'ın tek tek sayfalarda ve alan adlarında Chrome tarayıcı verilerinden yararlandığını gösteriyor.

Diğer önemli bulgular

Sızan belgelerde, sıralama algoritmasına dair başka kritik bilgiler de yer alıyor:

Güvenli Listeler: COVID veya seçimler gibi hassas konularda hangi sitelerin öne çıkacağına dair kullanılan özel listeler.

COVID veya seçimler gibi hassas konularda hangi sitelerin öne çıkacağına dair kullanılan özel listeler. PageRank'ın Etkisi: Geleneksel PageRank faktörlerinin, kullanıcı merkezli sinyaller nedeniyle etkisini kaybetmesi.

Geleneksel PageRank faktörlerinin, kullanıcı merkezli sinyaller nedeniyle etkisini kaybetmesi. Quality Rater Kullanımı: Quality Rater verilerinin sadece eğitim seti olarak değil, sıralama sistemlerinde de kullanılması.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Belgelere dair teknik detaylar oldukça karmaşık ve herkesin anlayabileceği türden değil. Konuya ilgi duyan veya bu alanda çalışan kişiler için sızan tüm bilgilerin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Resmî bir doğrulama olmadan, belgelerde yer alan her bilginin arama sıralamalarında kullanıldığını söylemek yanıltıcı olabilir. Uzmanlar da bu nedenle belgeleri yorumlarken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Google'ın arama algoritmasına dair bu sızıntı iddiaları, internetin en büyük şirketlerinden birinin işleyişine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Ancak, belgelerin doğruluğu ve içerdiği bilgilerin ne derece kullanıldığı konusunda henüz kesin bir bilgi yok.