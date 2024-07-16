Google'ın hedefi tehlikeye girdi! Bu artış endişe verici

Google'ın hedefi tehlikeye girdi! Bu artış endişe verici
Karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen Google'ın başı büyük dertte.

Teknoloji devi Google, çevreye olan etkisiyle ilgili endişe verici bir rapor yayınladı. Son beş yılda CO2 emisyonlarının yüzde 48 oranında artması, şirketin 2030 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle ciddi bir çelişki oluşturuyor.

Sera gazı emisyonu yüzde 13 arttı

Google'ın 2023 çevre raporu, 2022 yılına göre sera gazı emisyonlarının yüzde 13 arttığını ve atmosfere 14,3 milyon ton CO2 salındığını ortaya koydu. Bu miktar, doğal gazla çalışan yaklaşık 29 elektrik santralinin bir yılda üreteceği CO2 miktarına eşdeğer.

Google'ın emisyonlarındaki bu artışın ana nedenleri arasında veri merkezi tüketimi, tedarik zinciri ve yapay zeka hizmetlerinin enerji kullanımı bulunuyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bu hizmetlerin enerji ihtiyacı da artıyor. Bu da Google ve diğer yapay zeka devlerinin dünya atmosferini daha fazla kirlettiği anlamına geliyor.

Temiz enerji yatırımları şart

Google, yapay zeka hizmetlerini yaygınlaştırırken aynı zamanda karbon sıfır hedefine ulaşmak istiyorsa, önümüzdeki yıllarda ciddi miktarda "temiz enerji" yatırımı yapması gerekecek.

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