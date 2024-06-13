Google'ın isim hikayesi! Bir hata nasıl efsane oldu?

Bugün "Google" kelimesi, bir imla hatası sonucu doğmuş olmasına rağmen, dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri haline geldi. Peki, google ne anlama geliyor? Google ismi nereden geliyor?

Google, dünya genelinde markasını yaptığı işle özdeşleştirebilen nadir şirketlerden biri olarak biliniyor. İnternette arama yapmak denildiğinde artık akla ilk gelen isim olan Google, bu süreçte adını bir fiile dönüştürmeyi de başardı: "Google'lamak." Peki, aslında "Google" kelimesi ne anlama geliyor?

Google ismi nereden geliyor?

Google'ın hikayesi, 1996 yılında Stanford Üniversitesi'nin laboratuvarlarında başladı. Larry Page ve Sergey Brin tarafından başlatılan proje, ilk olarak "Backrub" ismiyle biliniyordu. Backrub, internet üzerindeki web sitelerini geriye dönük istatistiklerine, aldıkları linklere ve bağlantılara göre analiz ederek güvenilirlik derecesi veriyor ve siteleri bu şekilde sıralıyordu.

İki ortak, projelerinin adını değiştirmeye karar verdiklerinde, beyaz tahta üzerinde yeni isimler üzerinde düşünmeye başladılar. Bu süreçte "googol" kelimesinden türettikleri "googolplex" ismi gündeme geldi. "Googol," 1'in ardından gelen yüz sıfır anlamına gelir ve Larry Page bu ismi oldukça beğendi.

Larry Page, beğendiği "googol" isminin alan adını kontrol etmek için internete girdi. Ancak bir imla hatası yaparak "Google" kelimesini arattı ve yanlışlıkla bu alan adını aldı. İki ortak, bu hatayı beğenerek Google ismiyle yollarına devam etmeye karar verdiler. Böylece, 1997'den beri şirketin adı "Google" olarak kaldı.

Googol ne anlama geliyor?

İlk olarak beğendikleri isim olan "googol" aslında matematiksel bir terimdir ve 1'in ardından gelen yüz sıfır anlamına gelir. Google, bu terimi "şirketin web üzerinde sonsuz miktarda bilgiyi organize etme misyonunu" yansıttığı için seçmişti.