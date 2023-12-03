Google'ın patronu Android kullanıcılarını bekleyen tehlikeyi açıkladı

Google'ın patronu Android kullanıcılarını bekleyen tehlikeyi açıkladı
Google'ın patronu Sundar Pichai, Android kullanıcılarını Play Store dışında uygulama indirmeleri konusunda uyardı. Bu özgürlük gibi gelebilir ancak tehlikeli boyutlarının farkına varmanız gerekiyor.

Google'ın patronu Sundar Pichai, Play Store dışında uygulama indirmenin tehlikeleri konusunda uyardı.

iPhone ve Android arasındaki en büyük farklardan biri, ikincisinin sağladığı büyük özgürlük. Android kullanıcıları internetteki herhangi bir yerden neredeyse tüm uygulamaları indirip yükleyebiliyor. Ancak şimdi, Google İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai, Google Play Store'dan uzaklaşmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Android kullanıcıları çok dikkat

Pichai, kısa süre önce yapılan bir mahkeme duruşması sırasında yaptığı açıklamada, üçüncü taraf mağazalardan uygulama indirmenin güvenlik endişelerini vurguladı. Google şu anda, gişe rekorları kıran Fortnite'ın arkasındaki şirket olan Epic Games ile Google Play Store'un uygulamaları konusunda yasal bir mücadeleye girmiş durumda.

Sundar Pichai, "Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Telefonunuza kötü amaçlı yazılım yükleyebilir. Güvenliğinizi çok önemli ölçüde tehlikeye atabilir. Bir denge kurmaya çalışıyoruz. Apple'ın iPhone'u yalnızca App Store'a izin veriyor, ancak biz seçime inanıyoruz. Bu yüzden Android'de ek uygulamaları yan yüklemenize ve yüklemenize izin veriyoruz. Bu tıpkı arabadaki emniyet kemeri gibi. Güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için korumalar ekliyoruz" dedi.

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