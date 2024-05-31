Google'ın sıralama sırları ortaya çıktı! Yanlışlıkla yayınlanan belge, algoritmalarını açığa vurdu

Google'ın yanlışlıkla yüklediği binlerce sayfalık bir belgede arama motorunun algoritması hakkında çok önemli detaylar ortaya çıktı.

Google, uzun yıllardır arama motoru algoritmalarının nasıl çalıştığını gizli tutarak, web sitelerini hangi kriterlere göre sıraladığını açıklamamıştı. Ancak şirketin yanlışlıkla yayınladığı bir belge, Google'ın bu sırlarını açığa çıkardı.

Yanlışlıkla yayınlanan belge

Google çalışanları veya bir Google botu, Mart ayında yedekleme amacıyla GitHub'a bir belge yükledi. Bu belgenin içinde ne olduğu aylarca anlaşılmadı. Ancak binlerce sayfalık bu belgeyi inceleyen SEO uzmanları, Google'ın arama motoru algoritmalarına dair çok değerli ve gizli bilgilere ulaştılar.

Belgenin içeriği: Algoritmaların detayları

Belge, arama motorunun tam olarak hangi formülasyonları kullandığını net şekilde göstermese de, algoritmanın önem verdiği değişkenleri açıklıyor. 2500 sayfalık belgede, web sitelerinin değerlendirilmesi için kullanılan 14 bine yakın nitelik anlatılıyor. Bu nitelikler arasında web sitesinin yaşı, kullanıcıların tıklama oranı ve alt alan adlarının sıralama sonuçları gibi veriler yer alıyor.

Google'ın çelişkili açıklamaları

Google, daha önceki açıklamalarında arama sonuçlarında web sitesinin yaşı veya kullanıcıların tıklama oranı gibi verilerin dikkate alınmadığını iddia ediyordu. Ancak ortaya çıkan belgeler, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Google'ın bu kriterleri sıralama algoritmasında kullandığı anlaşılıyor.

Bir diğer şaşırtıcı bulgu ise, Google'ın web siteleri için "Authority Puanı" kullanmadığını iddia etmesine rağmen, belgede "siteAuthority" puanının nasıl hesaplandığının detaylı bir şekilde anlatılmasıdır. Bu puan, bir sitenin yayın yaptığı konuda uzman olup olmadığını anlamak için kullanılıyor ve yüksek Authority puanı olan siteler, arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alıyor. Google normalde böyle bir puanlamanın olduğunu kabul etmiyordu, ancak belgeler bu iddianın aksini gösteriyor.

SEO uzmanları için yeni bilgiler

Ortaya çıkan bu belgeler, SEO uzmanları için büyük bir bilgi hazinesi niteliğinde. Google'ın algoritmalarının nasıl çalıştığına dair elde edilen bu yeni bilgiler, web sitelerinin arama motoru optimizasyonunda daha başarılı olabilmesi için kullanılabilir.

Sonuç: Google'ın güvenilirliği tartışılıyor

Google'ın yanlışlıkla sızdırdığı bu belgeler, şirketin yaptığı açıklamaların gerçeği ne kadar yansıttığını sorgulattırıyor. Anlatılanlar ile yapılanların birbirini tutmaması, Google'ın arama motoru algoritmalarına dair verdiği bilgilerin güvenilirliğini tartışmalı hale getiriyor.

Bu gelişme, internet devinin arama motoru algoritmalarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyarken, SEO uzmanları ve web site sahipleri için de yeni stratejiler geliştirme fırsatı sunuyor. Google'ın sıralama algoritmalarına dair bu yeni bilgiler, arama motoru optimizasyonu dünyasında önemli değişikliklere yol açabilir.