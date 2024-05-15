Google'ın yapay zekası dolandırıcılara karşı uyaracak

Google, Android'e dolandırıcılık aramaları hakkında kullanıcıları uyaracak bir özelliği getirmeyi planladığını duyurdu. Bu sistem, yapay zeka teknolojisiyle donatılmış olup şüpheli konuşmaları arama sırasında tespit edebilecek.

Google'ın dün başlayan I/O 2024 geliştirici konferansı, yapay zeka odaklı birçok önemli duyuruya ev sahipliği yaptı. Bu duyurular arasında en dikkat çekici olanı ise şüpheli aramalardan kullanıcıları koruyacak yeni bir özellikti. Şirketin yapay zeka modeli olan Gemini'nin özel bir sürümüyle entegre edilen bu özellik, Android kullanıcılarını dolandırıcılık amaçlı aramalardan korumayı hedefliyor.

Yapay zeka güvenliğiyle Android kullanıcıları korunacak

Gemini Nano adı verilen küçük yapay zeka modeli, Android telefonlarda yerleşik ve çevrim dışı olarak kullanılıyor. Arama sırasında, Gemini Nano şüpheli aktiviteler tespit ettiğinde kullanıcıyı hemen uyararak görüşmeyi sonlandırma seçeneği sunacak. Örneğin, kimlik veya kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerin istenmesi durumunda kullanıcıya uyarı verilecek.

Google tarafından paylaşılan örnek uyarıda, kullanıcıya "Bankalar asla paranızı güvende tutmak için başka yere aktarmanızı istemez" gibi ifadelerle dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılar sunulacak. Bu özellik, dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte oldukça yararlı olabilecek bir önlem olarak öne çıkıyor.

Ancak, bu özelliğin bazı gizlilik riskleri de beraberinde getirebileceği endişesi bulunuyor. Zira yapay zeka modeli her konuşmayı dinleyebilir, bu da kullanıcıların özel hayatına müdahale edebileceği endişesini doğuruyor. Google, bu endişeleri hafifletmek için özelliğin isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabileceğini ve sadece cihaz içinde işleneceğini vurguluyor. Bu sayede, kullanıcıların gizliliği korunacak ve konuşmalara dışarıdan erişim engellenecek.

Google, bu yeni özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, yıl içinde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.