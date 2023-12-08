Google'ın yapay zekası için paylaşılan demo meğer sahteymiş!

Google'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Gemini için oluşturduğu demonun, gerçekle alakasız olduğu, sahte olduğu ortaya çıktı.

Google'ın Gemini adlı yapay zekâ teknolojisi için yaptığı demo, şirketin yaptığı açıklamalara göre üzerinde oynanmış bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Şirketin demo videosu, gerçek zamanlı olarak çok hızlı yanıt veren bir yapay zekâyı gösteriyordu ancak açıklama kısmında "Bu demoda gecikme azaltılmış ve Gemini çıktıları kısaltılmıştır" ifadesi bulunuyordu.

Video üzerinde oynama yapılmış

Bloomberg yazarı Parmy Olson, bu durumu sorgulayarak Google ile iletişime geçti. Google'ın derin öğrenme birimi üst düzey yetkilisi Oriol Vinyals, bu konuda bir açıklama yaparak videonun gerçek kullanıcı girdileri ve çıktıları içerdiğini ancak kısaltıldığını belirtti. Vinyals, videonun, Gemini ile oluşturulan çok modlu kullanıcı deneyimlerinin nasıl görünebileceğini geliştiricilere göstermek için yapıldığını ifade etti.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin ürün veya teknoloji demo videolarında bazen optimize edilmiş veya kısaltılmış içerikleri kullanabileceğini ve izleyicilere tam bir gerçekliği yansıtmadığını gösteriyor. Demo videolarının, gerçek kullanım senaryolarını tam olarak temsil etmeyebileceği ve gerçek performansın farklı olabileceği unutulmamalıdır.