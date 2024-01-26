GPT-4 Turbo güncellemesi geldi! Sorunlar giderildi

OpenAI, ChatGPT'nin tembellik sorununun giderildiğini duyurdu.

OpenAI, ChatGPT'nin istenen görevleri tamamlamayı reddetme sorunlarına çözüm getirmek amacıyla bir güncelleme yaptığını duyurdu. Ancak bu güncelleme şu anda yalnızca GPT-4 Turbo için geçerli. GPT-4 Turbo, görevleri daha kapsamlı bir şekilde tamamlama yeteneğini artırırken aynı zamanda bazı hataları da düzeltiyor. Özellikle kod oluşturma görevlerinde daha iyi performans sergilemesi vurgulanıyor. Bu güncellemeyle birlikte, ChatGPT-3.5 Turbo'da fiyatlandırmada düşüşlerin yaşanacağı da açıklandı.

GPT-4 Turbo güncellendi

Ayrıca, GPT-4 Turbo'nun ön izleme aşamasının birkaç ay içinde tam sürüm olarak genel erişilebilir hale getirileceği belirtildi. Bu, daha gelişmiş bir alt yapıya sahip olan GPT-4 Turbo'nun, önceki sorunları aşarak daha etkili bir şekilde görevleri yerine getirebileceği anlamına geliyor.

Güncelleme kapsamında öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

Daha düşük fiyatlı yeni yerleştirme modelleri

Yeni bir küçük metin yerleştirme modeli

Gömmelerin kısaltılması için yerel destek

Diğer yeni modeller ve fiyat indirimleri

OpenAI, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak amacıyla sürekli olarak modellerini güncellemeye devam ediyor.