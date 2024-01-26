GPT-4 Turbo güncellemesi geldi! Sorunlar giderildi
OpenAI, ChatGPT'nin istenen görevleri tamamlamayı reddetme sorunlarına çözüm getirmek amacıyla bir güncelleme yaptığını duyurdu. Ancak bu güncelleme şu anda yalnızca GPT-4 Turbo için geçerli. GPT-4 Turbo, görevleri daha kapsamlı bir şekilde tamamlama yeteneğini artırırken aynı zamanda bazı hataları da düzeltiyor. Özellikle kod oluşturma görevlerinde daha iyi performans sergilemesi vurgulanıyor. Bu güncellemeyle birlikte, ChatGPT-3.5 Turbo'da fiyatlandırmada düşüşlerin yaşanacağı da açıklandı.
GPT-4 Turbo güncellendi
Ayrıca, GPT-4 Turbo'nun ön izleme aşamasının birkaç ay içinde tam sürüm olarak genel erişilebilir hale getirileceği belirtildi. Bu, daha gelişmiş bir alt yapıya sahip olan GPT-4 Turbo'nun, önceki sorunları aşarak daha etkili bir şekilde görevleri yerine getirebileceği anlamına geliyor.
Güncelleme kapsamında öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:
- Daha düşük fiyatlı yeni yerleştirme modelleri
- Yeni bir küçük metin yerleştirme modeli
- Gömmelerin kısaltılması için yerel destek
- Diğer yeni modeller ve fiyat indirimleri
OpenAI, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak amacıyla sürekli olarak modellerini güncellemeye devam ediyor.