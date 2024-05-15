GPT-4o nedir? GPT-4o nasıl kullanılır?

OpenAI, sonunda beklenen etkinliği gerçekleştirdi ve yeni dil modeli GPT-4o'yu tanıttı. Peki, GPT-4o nedir? GPT-4o sınırsız mı? GPT-4o nasıl kullanılır?

OpenAI, GPT-4o'nun ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını açıkladı. Ancak bu habere dair bazı kafa karışıklıkları oldu. Kullanıcılar, GPT-4o'nun özelliklerini ve GPT-3.5 ile olan farkını tam olarak anlamakta zorlandılar. İşte tüm merak edilenler...

GPT-4o nedir ve GPT-3.5'ten nasıl farklıdır?

GPT-4o, OpenAI tarafından tanıtılan yeni büyük dil modelinin adı. Bu model, ChatGPT botunun gücünü artırmak için kullanılıyor. GPT-3.5 ise eski bir dil modeli. OpenAI, GPT-3.5'i 2022'de tanıttı. GPT-3.5, ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunda kullanılıyor. GPT-4 ise Mart 2023'te tanıtılan, Plus aboneler için olan bir model.

Ücretsiz kullanıcılar artık GPT-3.5 yerine GPT-4o'yu kullanabilecekler. GPT-4o, mevcut modellerden daha iyi performans gösteriyor ve 2 kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca çok modelli bir yapay zeka modeli olarak yerleşik olarak geliyor. Bu da ses, metin ve görüntüyü anlayıp içerik üretebildiği anlamına geliyor. Ayrıca daha az gecikmeli ve daha gerçekçi yanıtlar verebiliyor. Örneğin, insanlarla neredeyse aynı seviyede olan 232 milisaniyeye kadar düşük bir sürede sesli yanıt verebiliyor.

GPT-4o'da tüm özellikleri sınırsız olarak kullanabilecek miyiz?

GPT-4o'nun ücretsiz kullanıcılara sunulacağını söyledik. Ancak bu özelliklerin sınırsız olarak sunulmayacağını belirtmek önemlidir. Normalde ücretli olan, ancak GPT-4o sayesinde ücretsiz hale gelen (internet erişimi, dosya yükleme vb.) özellikler, günlük belirli sınırlar dahilinde ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu sınırlamaya ulaşıldığında ChatGPT otomatik olarak GPT-3.5'e dönecek. OpenAI, GPT-4o için belirlenen sınırlamaları henüz açıklamadı, ancak aşıldığında kullanmaya devam etmek için Plus abonesi olmanız gerekecek.

Yeni sesli sohbet versiyonunun diğer özelliklerin aksine ücretsiz abonelere sunulmayacağını belirtmek önemlidir. Bu özellik, ilerleyen haftalarda yalnızca Plus abonelerine sunulacak.

GPT-4o nasıl kullanılır?

OpenAI, etkinlikte GPT-4o'nun metin ve görüntü özelliklerinin tüm kullanıcılara sunulmaya başladığını belirtti. Yani bu özellikler kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Tek yapmanız gereken ChatGPT uygulamasını güncellemek. Bunun ardından model seçenekleri arasında GPT-4o'yu seçebileceksiniz. Ancak bu özellik henüz herkese sunulmadı, biraz beklemeniz gerekebilir.