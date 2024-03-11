Grok sohbet robotu açık kaynak haline gelecek

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, büyük bir adım atarak sohbet robotu "Grok"u bu hafta içinde açık kaynak haline getireceğini duyurdu.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, bu hafta içinde sohbet robotu "Grok"u açık kaynak haline getireceğini duyurdu. Musk, yaptığı açıklamada, Grok'un doğrudan rakibi olan ChatGPT'ye meydan okuyan bu hamlenin, şirketin açık kaynak felsefesiyle uyumlu olduğunu belirtti. Bu adım, Musk'ın açık kaynağa olan inancının bir yansıması olarak görülüyor.

GROK, AÇIK KAYNAK OLUYOR

xAI tarafından geliştirilen Grok, geçen yıl piyasaya sürülmüş ve X'in Premium+ aboneliği olan müşterilere sunulmuştu. Ancak bu hafta içinde Grok'un açık kaynak kodlu hale getirilmesiyle birlikte, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir hale gelecek. Grok, gerçek zamanlı bilgi erişimi sağlayarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca erişmelerini sağlıyor.

Elon Musk'ın bu hamlesi, OpenAI'a dava açtıktan kısa bir süre sonra geldi. Musk, OpenAI'ın kâr amacı güden bir kuruluşa dönüştüğünü ve açık kaynak misyonundan uzaklaştığını iddia etmişti. Musk'ın uzun zamandır açık kaynağın savunucusu olduğu biliniyor ve Tesla gibi diğer şirketleri de birçok teknolojisini açık kaynak haline getirmiş durumda.

Grok'un açık kaynak haline gelmesiyle birlikte, yapay zeka alanında yeni bir dönem başlayabilir. Musk'ın bu hamlesi, sektördeki rekabeti artırabilir ve yenilikçi çözümlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmesine olanak tanıyabilir. Ayrıca, açık kaynak kodlu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağlayabilir.